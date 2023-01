Ideen gegen die Vermüllung Berlins Fürs Picknick das Lastenrad mit Abfalleimer mieten

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 272.000 Mal abonniert. Mit rund 36.800 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Ein „Aktionsplan sauberes Charlottenburg-Wilmersdorf“ soll die zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raums bremsen. Für die Abfallbeseitung in Grünanlagen muss das Bezirksamt zurzeit 20 Prozent des jährlichen Grünpflege-Etats ausgeben. Als Ursache nannte Umwelt- und Ordnungsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) im BVV-Umweltausschuss, dass „Unrechtsbewusstsein nicht mehr vorhanden“ sei. Deshalb „müssen wir bei den Kindern anfangen“; es gebe bereits Schulprojekte. Genehmigungen für Außengastronomie will der Stadtrat daran koppeln, dass die Lokale kein Einweggeschirr anbieten. Eine originelle andere Idee: Ab März sollen sich Interessierte ein bezirkseigenes Lastenfahrrad mit Elektroantrieb mieten können, das über eine „Vollausstattung für Picknicke“ samt Müllbehälter verfügt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wir berichten aus der BVV

Grüne Woche startet mit 1400 Ausstellern aus 60 Ländern

Senat will das ICC zum Kulturzentrum machen

Zweiräder auf Autostellplätzen? Das sagen Bezirkspolitiker zur „Aufteilung des Parkraums“

Noch immer verschandeln Baucontainer den Henriettenplatz am Ku’damm

Musikschule feiert Jubiläum

Neubau auf dem Hubertussportplatz eröffnet – BSC-Vereinspräsident kritisiert Toilettenmangel

Werkstatt für alte Uhren muss schließen

