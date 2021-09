Hallo, Deutsche Bahn, ist da jemand? Das Rathaus in Berlin-Spandau um Bezirkschef Helmut Kleebank, SPD, wartet auf Post – seit zwei Jahren. Die Geschichte, über die der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel jetzt berichtet hat, hat ein überraschendes Ende.

Der ICE-Bahnhof in Spandau hat zwei Ausgänge. Den großen am Rathaus mit Fahrstuhl und Rolltreppen und den zweiten Ausgang, der näher am Arcaden-Parkhaus und der Kiss&Ride-Zone liegt. Der Haken: Der hintere Ausgang hat nur Treppen. Folge: Kofferschlepperei, ächz!

Dann baut halt bitte Kofferbänder ein, forderte die SPD-Fraktion um Christian Haß im Frühjahr 2019. Da stellt man seinen Koffer drauf, der dann parallel zur Treppe hochfährt („schneller und kostengünstiger als Rolltreppen“). Fand die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) klasse, stimmte dem Antrag zu und bat die Bahn um Prüfung.

Doch die Bahn antwortete dem Bezirk nicht. Nicht 2019, nicht 2020, nicht 2021. Zuletzt habe er die Bahn am 4. Januar 2021 kontaktiert – ohne Erfolg, schreibt Bürgermeister Kleebank an die versammelte BVV. „Auch dieses Schreiben blieb bis dato unbeantwortet.“ Jetzt hat sich der Fall erledigt. Die Akte Nr 1334 wurde im August 2021 geschlossen.

Der Bahnhof Spandau vom Rathausturm gesehen: hinten das Parkhaus in den Arcaden (links vom Bahnhof) und der Kiss&Ride-Stellplatz... Foto: André Görke

Dabei liegt der Antwortbrief seit zwei Jahren längst auf dem SPD-Server – aber nicht adressiert ans Rathaus, sondern an den Bundestag. Berlins Bahnchef Alexander Kaczmarek hatte im Dezember 2019 nämlich dem Spandauer Bundestagsabgeordneten Swen Schulz, SPD, dazu geschrieben. War damals Thema hier im Newsletter .

„Danke für Ihre Anfrage zum Antrag der BVV Spandau", schrieb der Bahnchef per Mail an den SPD-Bundespolitiker Swen Schulz (die Mail liegt dem Spandau-Newsletter vor). Darin heißt es: „Kofferbänder werden grundsätzlich nicht mehr eingebaut“ – „zu gefährlich“ – „vor allem, wenn es Zwischenpodeste gibt“. Es hätte also nur einer mal das CC-Feld ausfüllen müssen.



