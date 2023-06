„JunInklusion“ in Berlin-Lichtenberg Woche der Inklusion mit Delegation von den Fidschi-Inseln

Der Juni 2023 steht in Lichtenberg im Zeichen der Inklusion. Währen der 4. Lichtenberger Inklusionswoche gibt es 25 Gelegenheiten für ein Zusammenkommen und Kennenlernen. Darüber hinaus nimmt der Bezirk am „Host Town Program“ der Special Olympics Weltspiele teil, die im Juni in Berlin stattfinden.

Den Abschluss der Inklusionswoche bildet das Rathausparkfest am Montag, 12. Juni, von 14 bis 19 Uhr. Freie Träger und Vereine bieten Info- und Mitmach-Angebote im Rathauspark an der Möllendorffstraße an. Künstler:innen der Jugendkunstschule Lichtenberg gestalten das Trafo-Häuschen neu und im Rathaus sind Führungen durch die Ausstellung „Wir machen Druck!“ im Angebot.

Das Rathausparkfest ist zugleich die Auftaktveranstaltung für das „Host Town“-Programm der Special Olympics. Auf dem Fest können Besucher:innen die Delegation der Fidschi-Inseln begrüßen, die an den folgenden drei Tagen in Lichtenberg unterwegs ist. Am 15. Juni verlässt die Delegation Lichtenberg und bezieht ein zentraleres Hotel in Mitte.

Am Freitag, 16. Juni, findet im Vorfeld der Weltspiele der Fackellauf durch Lichtenberg statt. Unterstützt wird er traditionell von Mitgliedern internationaler Polizeibehörden. Insgesamt begleiten 120 Läufer:innen aus der ganzen Welt die Fackelträger:innen. Zu der Gruppe gehören auch 20 Läufer:innen aus Lichtenberg: Kinder und Jugendliche der Gemeinschaftsschule Grüner Campus Malchow, Mitglieder von Sportvereinen, der Lichtenberger Polizei, sowie Lichtenbergs Stadträtin Filiz Keküllüoğlu (Grüne).

Gegen 15.55 Uhr können Lichtenbergerinnen und Lichtenberger live dabei sein. Die Route des Fackellaufs beginnt im Stadtpark (Nähe Theater an der Parkaue), führt dann über Kielblockstraße, Rutnikstraße, Ruschestraße, Normannenstraße und endet im Rathauspark.

Am Samstag, 17. Juni, beginnen die Special Olympics Weltspiele mit einer Eröffnungsfeier im Olympiastadion. Die 26 Wettkampf-Sportarten der Weltspiele werden an acht Standorten in und um Berlin ausgetragen.

Das komplette Programm: berlin.de/juninklusion-lichtenberg

