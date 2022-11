Kettensägemassaker in der Puschkinallee 45 Bäume für Umbau von BKA in Berlin-Treptow gefällt

In der Puschkinallee hat die Senatsverwaltung 45 Bäume fällen lassen, um Platz zu machen für den Umbau des Bundeskriminalamtes. Und das scheint erst der Anfang zu sein.” Darüber berichtet Julia Schmitz am Montag in ihrem Bezirksnewsletter aus Treptow-Köpenick.

Was bei dem Umbau in der Puschkinallee wohl demnächst noch zu erwarten ist - das können Sie Montag im neuen Tagesspiegel-Newsletter aus Treptow-Köpenick nachlesen.

Julia Schmitz berichtet darin außerdem über diese Themen:

Auf gute Nachbarschaft: Der Verein Zukunft in Grünau setzt sich für das Zusammenleben im Südosten ein

Altes Funkhaus verfällt: Streit um das Baudenkmal in der Regattastraße geht weiter

Illegales Containerdorf am S-Bahnhof Grünau: Bezirksamt will Nutzung untersagen

Unfälle im Straßenverkehr: Immer mehr Schwerverletzte in Altglienicke

Digitale Revolution im Amtsgericht Köpenick: Fast alle Verfahren werden auf E-Akten umgestellt

Treptow-Ateliers vor dem Aus: Mieterinnen müssen Mitte Januar raus

Stadtrallye zu Spuren jüdischen Lebens im Bezirk

Die Altstadt Köpenick lädt zum Kneipenfest

In ihrem Newsletter aus Lichtenberg schreibt Pauline Faust über folgende Themen:

Initiativen-Brandbrief an Bausenator Geisel: Senat soll Entscheidungen zum Grünflächenschutz akzeptieren

Unverpackt in Karlshorst: Wer heute noch einen Supermarkt aufmacht

Diskussionsrunde in Fennpfuhl mit Lichtenberger Politiker:innen aus dem AGH

Aktuelle Straßenbauarbeiten: Indira-Gandhi-Straße und Straße Alt-Friedrichsfelde

Angebot für Schüler:innen: Bustour zur Berufsorientierung

Kunst in der rk-Gallerie

Bezirkselternausschuss der Lichtenberger Kitas

Konferenz zum Lichtenberger ÖPNV

