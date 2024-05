Kinderarmut in Berlin Anstieg um vier Prozent in Marzahn-Hellersdorf

In Berlin lebt fast ein Viertel aller Kinder in einem Haushalt, der Sozialleistungen bezieht. Dabei gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf eine Anfrage der Abgeordneten Katrin Seidel (Linke) hervor.

Demnach lebten Ende 2023 insgesamt 633.482 Minderjährige in Berlin, rund 151.700 von ihnen lebten in Haushalten, die auf Sozialleistungen angewiesen waren. Das entspricht einem Anteil von 23,9 Prozent.

„Die Armutsgefährdungsquote der minderjährigen Kinder und Jugendlichen liegt in Berlin seit 2016 konstant über 20 Prozent“, teilt Staatssekretär Falko Liecke (CDU) mit.

Im Vergleich zum Jahr 2022 erhielten zwar weniger Minderjährige Sozialleistungen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 2023 in Armut lebten, sank aber lediglich um 2,1 Prozent zurück – nicht jedoch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Hier stieg sie um 4 Prozent.

Bezirke-Newsletter: Marzahn-Hellersdorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Tatsächlich zeigen sich in Berlin deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken. So war der Anteil der Kinder in Haushalten, die Sozialleistungen beziehen, in Neukölln mit 36,4 Prozent am höchsten. Auch in Marzahn-Hellersdorf lag er mit 25,9 Prozent noch über dem Durchschnitt. Die niedrigsten Werte wurden mit 11,4 Prozent im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ermittelt.

Dies und mehr finden Sie in der Vollversion des Marzahn-Hellersdorf-Newsletters, der ab jetzt wie alle zwölf Berliner Bezirksnewsletter zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem Bezirksnewsletter:

Wohnungsneubau : So sieht die Situation im Bezirk aus

: So sieht die Situation im Bezirk aus Kostenlose Menstruationsprodukte : Marzahn-Hellersdorf hinkt anderen Bezirken hinterher

: Marzahn-Hellersdorf hinkt anderen Bezirken hinterher Kunst jenseits der Szene-Bezirke : So arbeitet Carola Rümper

: So arbeitet Carola Rümper Metalldiebstahl an Denkmälern: Die BVV stimmt für Schutzmaßnahmen

Jazz zwischen Büchern : Diese Bands spielen in der Erich Weinert-Bibliothek

: Diese Bands spielen in der Erich Weinert-Bibliothek Motorische Fähigkeiten von Kindern fördern

Kiezkamera: Neuer Naturlehrpfad in der Hönower Weiherkette

in der Hönower Weiherkette Tipp: Im Straßenbild, in Schulbüchern und im Alltag – dieses Projekt macht Kolonialgeschichte sichtbar

Jetzt weiterlesen mit Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.