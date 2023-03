„Kleine Sensation“ Bei der Berliner Firma Knauer verdienen Frauen mehr als Männer

Ein Betrieb im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf schreibt Firmen- und vielleicht sogar Stadtgeschichte: Beim Familienunternehmen Knauer, die Zehlendorfer Firma stellt Laborgeräte her und machte in der Corona-Pandemie mit innovativen Lipid-Nanopartikel-Produktionssystemen für die Herstellung von mRNA-Impfungen von sich reden, verdienen aktuell Frauen mehr als Männer.

„Nun ist eine kleine Sensation eingetreten, denn laut den aktuellen Zahlen der Gleichstellungsbeauftragten der Firma ist die Lohnlücke im klassischen Sinn nicht nur verschwunden, sondern die Frauen im Unternehmen verdienen im Durchschnitt nun sogar 1,36 Prozent mehr als ihre männlichen Kollegen“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. 2022 hatten die Männer im Betrieb noch 2,2 Prozent mehr Gehalt als die weiblichen Beschäftigten in der Lohntüte. „Unsere Richtschnur ist die Null-Marke und an der sind wir so nah wie nie“, sagt Geschäftsführerin Alexandra Knauer.

Zum Vergleich: In Berlin ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zehn Prozent groß, im Bundesdurchschnitt verdienen die Männer sogar 18 Prozent mehr als ihre Kolleginnen im gleichen Beruf. Steglitz-Zehlendorf ist der Berliner Bezirk mit den meisten Frauen: 52,8 Prozent beträgt der Frauenanteil. Das liegt vor allem an den Älteren, von 100 Bezirksbewohnerinnen sind 27 über 65 Jahre alt; in Friedrichshain-Kreuzberg sind es nur elf.

Wir sind stolz darauf, dass wir einen der geringsten Gender Pay Gaps in Deutschland haben. Katharina Pohl, Gleichstellungsbeauftragte

Zurück nach Zehlendorf: Dass es bei Knauer mit der Lohngerechtigkeit so gut läuft, hat seine Gründe. Der Frauenanteil bei den Führungspositionen liegt bei 50 Prozent, die Gehaltsstrukturen sind transparent, es gibt Frauenförderprogramme.

„Wir sind stolz darauf, dass wir einen der geringsten Gender Pay Gaps in Deutschland haben“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Katharina Pohl. Aber sie sieht auch noch Gleichstellungsluft nach oben: „Wir werden weiterhin daran arbeiten, für gerechte Bezahlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern und auch Menschen unterschiedlicher Herkunft zu sorgen.“

Eine Verbesserung der Lohngerechtigkeit in Deutschland von 23 Prozent im Jahr 2006 auf 18 Prozent 2021 ist einfach zu langsam. Alexandra Knauer, Geschäftsführerin

Angesichts der allgemeinen Entwicklung ist Chefin Alexandra Knauer ungeduldig: „Eine Verbesserung der Lohngerechtigkeit in Deutschland von 23 Prozent im Jahr 2006 auf 18 Prozent 2021 ist einfach zu langsam“, sagt sie, „bei diesem Tempo braucht Deutschland noch 50 Jahre bis zu einer Angleichung.“ Sie ruft alle Firmenlenkerinnen und Firmenlenker auf, die Lohnlücke des eigenen Unternehmens zu berechnen. „So habe ich vor ein paar Jahren auch begonnen.“

180 Beschäftigte hat der Zehlendorfer Mittelständler – die Firma expandiert: Gesucht werden aktuell Buchhalter, Chemiker, Biotechnologen und Elektroinigenieure, Lageristen, Physiker und eine Teamleitung Produktion – egal ob männlich, weiblich oder divers. Und noch ein Knauer-Clou sei erwähnt: Knauer ist nicht knauserig, die Belegschaft wird am Firmengewinn beteiligt. Und ein BVG-Firmenticket sowie einen Zuschuss zum Business-Bike gibt es auch.

