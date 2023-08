Berliner Kunstwerk an der Fassade Die Musikschule glänzt - und lüftet ein Geheimnis

Noch in diesem Jahr möchte die Musikschule Berlin-Spandau um Anabel Heger am liebsten ihr altes, stolzes Haus nach viel zu langer Bauzeit eröffnen. Der nächste Schritt ist jetzt geschafft in der Altstadt: An der Fassade ist das Kunstwerk von Axel Anklam zu sehen, der darin „ein bekanntes, aber nicht genanntes Musikstück“ verarbeitet. Das Rätsel wurde am Mittwoch gelöst: „Wir lüften das Geheimnis um das Kunstwerk von Axel Anklam, das sich mit dem Song „Music“ von John Miles auseinandersetzt“, sagte die Chefin, Anabel Heger, dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Zu sehen ist ein goldschimmernder Fries entlang der Gebäudefassade. Zuvor hatte der Spandau-Newsletter das neue Kunstwerk an der Fassade entdeckt und erste Bilder gemacht.

Das neue Kunstwerk hängt an der Fassade. © André Görke

Im Eingangsbereich soll später auch eine Lichtinstallation leuchten. Seit 2018 wird das Haus modernisiert.

„Ich habe mittlerweile schon fünf Umzüge vorbereitet und wieder verschoben. Ich bin echte Umzugsexpertin und daher etwas vorsichtig, was den Eröffnungstermin angeht“, hatte die Chefin der Musikschule letztens im Spandau-Newsletter erzählt. Aber: „In einer idealen Welt bin ich zuversichtlich, dass wir 2023 in unser altes, neues Haus zurückkehren können.“

