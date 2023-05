Laufen, radeln, laufen Beim Schüler-Duathlon werden in Berlin wieder über 500 junge Sportler erwartet

Es sind noch 27 Tage, dann werden hunderte Beinpaare auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld an der Onkel-Tom-Straße ihre Runden drehen und durch Zehlendorf in die Pedale treten. Am 13. Juni richtet der Triathlonverein Weltraumjogger aus dem Berliner Südwesten wieder den Schüler-Duathlon aus. Wer im Jahr 2014 oder 2015 geboren ist, hat dann 400 Meter rennen, zwei Kilometer radeln und dann noch einmal 400 Meter zu Fuß vor sich. Bei 13-Jährigen erhöht sich das Pensum bis auf 1,4 Kilometer laufen, sechs Kilometer Radfahren und 800 Meter rennen.

„Besonders schnell muss man dafür nicht sein, nur ankommen ist gefragt“, schreibt Hajo Tischer von den Weltraumjoggern in der Ausschreibung. In den Jahren vor Corona hätten sich jeweils über 500 Schülerinnen und Schüler an den Ausdauer-Wettkampf gewagt.

Während im Stadion gelaufen wird, findet das Radrennen auf den umliegenden Straßen des Ernst-Reuter-Sportfelds statt; die Straßen werden dazu für den Autoverkehr gesperrt. „Hier ist auf jeden Fall Helmpflicht!“, so die Weltraumjogger. Das erste Rennen startet am 13. Juni um 9 Uhr, die Ausgabe der Startnummern beginnt um 8 Uhr. Das Startgeld beträgt pro Turnschuh-Paar 3 Euro; Verpflegung und ein Erinnerungspräsent sind da schon inklusive.

Wer stutzig geworden ist, hat recht: Der 13. Juni ist ein Dienstag, ein Schultag. „Unter Hinweis auf das Schulsportprogramm ist eine Schulbefreiung für diesen Tag möglich“, schreibt der Verein. Gerne könnten sich auch ganze Klassen anmelden. Duathlon statt Unterricht.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular stellen die Weltraumjogger auf ihrer Duathlon-Website zur Verfügung. Noch 27 Tage – das Training kann beginnen.

