„Legalize Neuss“ Ein Festival zu Ehren des großen Berliner Kabarettisten

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Auftritte als „Mann mit der Pauke“ , Sprüche wie „Auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen “, legendäre Talkshow-Präsenz beim Schlagabtausch mit Richard „Richie“ von Weizsäcker : Am 3. Dezember jährt sich der Geburtstag des Berliner Kabarettisten Wolfgang Neuss zum 100. Mal. Er starb 1989 in Charlottenburg. Bei der Enthüllung einer Gedenktafel an seinem langjährigen Wohnhaus im vergangenen Jahr entstand die Idee für das Festival „Legalize Neuss“ , das ab kommender Woche zunächst in den Eva-Lichtspielen in Wilmersdorf und dann in der Ufa-Fabrik in Tempelhof läuft. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wie eine Trauerbegleiterin den Angehörigen Verstorbener hilft

Kaiserdamm kann bald wieder komplett durchfahren werden

Berliner Regierungsfraktionen wollen gesperrten Tunnel an der Schlangenbader Straße wieder öffnen

Hochhaus der Stadtentwicklungsverwaltung soll bald fertig saniert sein

Vor der angeordneten Zwangs-Übermalung: Gerüste und Planen verhüllen Street-Art am Hostel „Happy Go Lucky“

Berliner Volksbank kehrt mit Zentrale in die City West zurück

Freikarten für das Deutsch-Jüdische Theater

Weihnachtsmärkte im Überblick

