Leidensgeschichte eines Berliner Sportvereins „Ganz extrem war, als es in der Sporthalle nur 6 Grad war“

Die Sporthalle des DJK Süd e.V. in der Götzstraße 34 südlich des Tempelhofer Feldes kämpft für bessere Trainingsbedingungen. Von einer langen „Leidensgeschichte“ und wenig Unterstützung vom Bezirksamt spricht Tobias Hoffmann, Kassenwart des Vereins. „Ganz extrem war, als es in der Sporthalle im Dezember nur 6 Grad war“, sagt er. Was alles kaputt ist und was das Bezirksamt dagegen tut – oder auch nicht – lesen Sie im Newsletter.

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 287.000 Mal abonniert. Heute haben wir, wie immer dienstags, aus Tempelhof-Schöneberg gesendet (sowie aus Spandau und Marzahn-Hellersdorf). Die Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel erhalten Sie hier: tagesspiegel.de/bezirke

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG schreibt Corinna von Bodisco für Sie unter anderem über diese Themen:

Mögliche Randbebauung Tempelhofer Feld : nur noch 250 zufällig ausgewählte Bürger:innen für Ideenwerkstatt

: nur noch 250 zufällig ausgewählte Bürger:innen für Ideenwerkstatt Undichtes Dach, defekte Heizung: Leidensgeschichte der DJK-Sportanlage

Geschützte Radfahrstreifen , durchgängige Busspur und Lieferzonen für die Hauptstraße

, durchgängige und für die Traditionsbuchhandlung am Bayerischen Platz will moderner werden

am Bayerischen Platz Umfrage: Wie glücklich sind Sie in Tempelhof-Schöneberg?

Wie glücklich sind Sie in Tempelhof-Schöneberg? Bewerben I: Nachhaltigkeitspreis „Green Buddy Award“

„Green Buddy Award“ Bewerben II: Verdienstmedaille

Neue Filmreihen im Cosima -Flimtheater

-Flimtheater Equal Pay Day : Fahnenhissung vor dem Rathaus Schöneberg

: Fahnenhissung vor dem Rathaus Schöneberg Tipp: Weiter geht’s im Frauenmärz

Kiezkamera: Dorfkirche Tempelhof

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.