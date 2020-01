Frohes Neues Jahr! Hier kommen die ersten Leute-Newsletter der Zwanzigerjahre. Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 175.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer donnerstags, aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Hier einige Themen im Überblick.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über:

Die kritische Südwest-Agenda für 2020: Bitte deutlich mehr gestalten! Egal ob generationenfreundlicher Bezirk, Klimapolitik, Fairtrade oder Rathausneubau – die Politik muss mehr wagen und aktiver werden. Unser Autor beschreibt in seiner Analyse, was im neuen Jahr in der Bezirkspolitik passieren muss. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Gestaltungslücke der Bezirkspolitik derweil längst erkannt: Immer mehr Bürgerinitiativen bilden sich, die Menschen nehmen ihre Interessen selbst in die Hand, sie protestieren und wollen mitreden. Auch das ein Thema im ersten Newsletter 2020. Außerdem unter anderem zu lesen:

Was man für die Zukunft lernt, wenn man auf dem Oberdeck einen Dreijährigen belauscht

Vor fünf Jahren flüchtete ihre Familie nach Berlin: Maria, 14, fühlt sich wohl in Lankwitz – sie liebt ihr eigenes Zimmer

Überfüllte öffentliche Glascontainer: Über den Widerstand gegen die BSR und farbenfrohe Flaschen-Ästhetik in Südende

Wannseebahn und Stammbahntrasse erkunden und erwandern

Für Jugendliche und Kinder: In den Winterferien neue Talente entdecken

Tegel-Chaos: Wie zwei Portugal-Reisende vor Weihnachten fast in Lichterfelde geblieben wären

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco unter anderem über:

Zufall? Brandanschlag in der Krossener Straße 36 nach Drohmail an die "DIESE eG"

Erster Aktionstag der Kampagne "Berlin vs. Amazon"

"So darf bürgerschaftliches Engagement, das immer wieder gefordert wird, nicht enden!" – Was denken Leser zum Streit um die Gestaltung des Mittelstreifens der Karl-Marx-Allee?

Das Ordnungsamt zieht Bilanz

Wenn Plan A und Plan B nicht klappen: Schokoladige Glücksmomente im Plan C am Kreuzberger Planufer

Neuer Online-Bibliothekskatalog mit interaktiver Karte aller Standorte vom VÖBB

Mit Songtexten gängigen Klischees den Wind aus den Segeln nehmen – Meral-Konzert im Orania

Rimini-Protokoll feiert 20. Geburtstag

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) meldet sich Christian Hönicke zum Beispiel mit diesen Themen:

Neues Jahr, neue Wünsche: Pankows Stadträte und die eine Stadträtin schreiben, was sie sich in ihrem Arbeitsbereich und und generell für den Bezirk erhoffen

So sicher sind Pankows Parks

Bezirk kämpft gegen Sperrung von Autobahn-Ausfahrt

Schulbau vs. Wohnungsbau: Bezirk will Gymnasiums-Erweiterung mit beschleunigtem Bebauungsplan retten

„Hier riecht es so nach Westpaket.“ Wie roch der Osten? Was unterschied die Gerüche in beiden Teilen Deutschlands? Ein experimenteller Rundgang

Kunsthochschule Weißensee: Studienprojekt für weniger Lieferverkehr erhält Mobilitätspreis

