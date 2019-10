Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 170.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss zum Beispiel über:

Auto-Parkplätze sollen für E-Scooter genutzt werden

Natur statt Fußball: Catcherwiese wird nicht zum Sportplatz

Nachbarschaft: Wie Grünen-Politiker Özcan Mutlu den Hertha-Fanclub im Bundestag gründete

Hansabibliothek eröffnet wieder

Kultur: Das verschwundene Tiergartenviertel

Zentraler Festplatz soll Wohnquartier weichen

Wie die AfD Mitte den Klimaschutz für sich entdeckte

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über Folgendes:

Strandbad Tegel: Zwei Bewerbungen liegen vor, jetzt wird geprüft

Deutsch-Französische Tage mit vielen Veranstaltungen

Erschossen von den Nazis: Stolperstein erinnert an Musiklehrer aus Frohnau

Lesefestival im Auguste-Kiez

Radwege: Wenig Licht, viel Schatten

Kulturtermine ohne Ende - und immer wieder TXL

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

Räumungsprozess gegen Syndikat: Noch kein Urteil

Drogen I: Was Gesundheitsstadtrat Falko Liecke von der Drogenpolitik im Nachbarbezirk hält

Drogen II: Bezirksamt will neue Ansätze gegen Drogenkonsum im öffentlichen Raum prüfen

Fußball I: Manfred Sangel über Neuköllner Fußballleidenschaft und das Berlin-Derby Hertha - Union

Fußball II: Wo Sie im Bezirk am besten Fußball schauen können, ohne sich für ein Team entscheiden zu müssen

Jugendstadtrat warnt vor Kita-Spiel "Original Play"

Ausblick auf die BVV

