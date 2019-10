Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Aus NEUKÖLLN meldet sich diesmal Julia Weiss:

Mietenwatch-Studie: Kaum „leistbare“ Wohnungen für Singles mit Durchschnittseinkommen

Die traurige Geschichte hinter dem Zauberkönig: Die Nazis trieben die Magier-Familie Kroner in den Tod

Berliner Berg wächst: Neukölln bekommt eine neue Brauerei

Wohnungsunternehmen stoppt Baumaßnahmen im Schillerkiez wegen Mietendeckel

Volkshochschule feiert den 100. Geburtstag

Nachbarschaftspreis für „Shalom Rollberg“: Das Projekt bringt Juden und Muslime im Kiez zusammen

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Laura Hofmann zum Beispiel über:

Kein warmes Wasser, keine Heizung: Frieren im Luxus-Studentenwohnheim Campus Viva

„Sind Sie zuversichtlich, dass alle Berliner Schüler im übernächsten Jahr einen Schulplatz bekommen?" Bildungspolitikerin Maja Lasić im Interview

50 Jahre Fernsehturm: Freiluftausstellung macht Lust auf neuen Freiraum in der alten Mitte

Gerd Appenzeller schreibt aus REINICKENDORF zu diesen Themen:

Radfahren auf dem Zabel-Krüger-Damm: Selbstmord oder nötiger Protest gegen die Autolobby

Markthalle Tegel: Die neuen Pläne des Investors: Mehr Büros, weniger Geschäfte, weniger Parkplätze

Sanierung der A 111: Bauzeit zehn Jahre

Nächtlicher Raser flieht vor Polizeikontrolle

Neues Wohnbauprojekt in der Cité Foch

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.