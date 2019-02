Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller über die Trauer nach dem Selbstmord einer elfjährigen Schülerin +++ Außerdem: Erinnerungen an die Tegeler Markthalle +++ Investor Huth wirbt um Vertrauen +++ Bezirksamt will von Hermsdorfer Anliegern Geld fürs Parken +++ Freie Universität macht CDU-Politiker Frank Steffel zum Doktor-No +++ DLRG ruft auf zur Rettung der Schwimmbäder +++

Aus MITTE meldet sich Corinna Cerruti zum Beispiel mit diesen Themen: Mit dem SUV gegen den Klimawandel +++ Spendenaktion „Gönn Dir eine Minute“ +++ Mieter in Moabit kämpfen gegen Verdrängung +++ Farbangriff gegen türkische Bank in Wedding +++ Fertigstellung des Archäologischen Hauses am Petriplatz bis Anfang 2022 +++

Und aus NEUKÖLLN hat Julia Weiss zum Beispiel diese Neuigkeiten: +++ Dunkle Wohnzimmer: Mieter wehren sich gegen blickdichte Bauplanen +++ Vom Arbeiterviertel zum Kreativ-Bezirk: So wurde Neukölln zum Kunst-Mekka +++ Jugendeinrichtungen in Not: Bezirk erneuert Leistungsverträge nicht rechtzeitig +++ Luxuswohnungen statt Kiezladen: Die Gentrifizierung in der Neuköllner Friedelstraße geht weiter

