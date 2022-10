Mach’s gut, TXL! Berlins alter Flugplatz Tegel wird eingemottet

Der Berliner Flughafen TXL macht den Abflug. Geschlossen ist er ja seit bald zwei Jahren, gebaggert wird auf den alten Landebahnen auch: hier der Fotobeweis. Und jetzt geht’s auch im Terminal ans Eingemachte.

Ab Januar 2023 werden die Möbel im knalligen Pop-up-Design der 70er Jahre eingemottet. Das geht aus einer aktuellen Ausschreibung aus dieser Woche hervor, die jetzt Thema im aktuellen Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel ist.

Eingelagert werden all jene Dinge, die wir Otto-Normal-Urlauber von unseren TXL-Reisen aus dem Terminal kennen: Eingelagert werden 83 ehemalige Check-In-Schalter, 38 ehemalige Passkontrollen, TXL-Wanduhren, Hinweisschilder, Bänke… kurzum: „alle denkmalgeschützten Bauteilen bestehend aus Wand- und Deckenbekleidungen aus Metall und Einbaumöbeln“.

Und auch die große CNN hat sich dem legendären Flugplatz in Berlin-Tegel auch gewidmet, hier der Link. „Innovate Germany“, schreibt CNN über das neue Viertel auf dem TXL-Gelände bei uns in Reinickendorf. „Reclaim the runway: $8 billion project to transform shuttered Berlin airport into an eco city.“ Guten Flug wünscht der Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel!

