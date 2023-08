Marienfelder Pflanzen für Bundestag-Kunstwerk Kevin Kühnert gibt Erde aus seinem Heimatbezirk dazu

Der in Lichtenrade aufgewachsene SPD-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Kevin Kühnert hat mit einem Topf Erde zum Kunstprojekt „Der Bevölkerung“ im Reichstagsgebäude beigetragen. Die Erde samt Samen und kleinen Pflanzenstecklingen stammt aus der Naturschutzstation Marienfelde.

Die Installation des Konzeptkünstlers Hans Haacke im nördlichen Lichthof des Reichstagsgebäudes wurde im Jahr 2000 geschaffen. Sie besteht aus einem großen bepflanzten Holztrog, in dessen Mitte in weißen Neonlicht-Großbuchstaben die Widmung „Der Bevölkerung“ eine Ergänzung bilden soll zu der Inschrift „Dem deutschen Volke“ über dem Eingangsportal des Reichstagsgebäudes.

Der Künstler lädt Abgeordnete ein, Erde und Samen aus ihrem Heimatwahlkreis dazuzugeben. Die Pflanzen werden sich selbst überlassen – so entstand in den vergangenen Jahren ein frei wucherndes Biotop mit vielen Pflanzen- und Tierarten. Kühnert entschied sich für die Marienfelder Erde, weil sie ein gutes Symbol für die Natur in der Metropole sei.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg:

