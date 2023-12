Mehr Grün für den Berliner Norden 150 neue Bäume sollen in Reinickendorf gepflanzt werden

Mit rund 150 neuen Bäumen will die Umweltverwaltung die Straßen des Bezirks säumen. Das Land hat die Pflanzung und Pflege des Stadtgrüns ausgeschrieben.

An der Heiligenseestraße sollen vom Ortseingang bis zum Kreisverkehr allein 23 Feld-Ahorn, Zerr-Eichen und Pyramiden-Eichen gesetzt werden. Die Waldstraße an der S25 in Reinickendorf soll ihrem Namen künftig wieder Ehre machen – mit gleich 37 Gewächsen, vorwiegend Roteichen, Winterlinden und Hainbuchen.

Auch die Wittenauer Straße und der Öschelbronner Weg in Lübars werden versorgt. Angebote nimmt die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz bis 9. Januar um 11 Uhr an.

