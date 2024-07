Mehr Platz für Radfahrende: Kreuzberger Grüne wollen Kynastbrücke verbreitern

Auf der Kynaststraße am Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain ist viel los. Die Grünen finden, gerade für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen ist die Verkehrssicherheit dort nicht gewährleistet. Auf der Kynastbrücke sei der Platz ungerecht verteilt: Geh- bzw. Radwege gibt es nur in einer Fahrtrichtung, sodass Radfahrende auf der anderen Seite die Fahrbahn benutzen müssen, wo Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit fahren.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In einem Antrag fordern die Grünen das Bezirksamt auf, sich bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt dafür einzusetzen, die Kynastbrücke für den Rad- und Fußverkehr sicherer zu gestalten. Es soll geprüft werden, ob eine Verbreiterung der Brücke möglich ist, um neben dem Gehweg auch einen Zweirichtungsradweg einzurichten.

Dies ist ein Text aus dem Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Diskussionen um Gleichberechtigung: SPD will „Bürger:innenamt“

Regelverstöße? Förderstopp für Frieda-Frauenzentrum

Jüdisches Puppentheater „bubales“ erhält Silvio-Meier-Preis

„Kunstwerke von unschätzbarem Wert“ müssen aus Hinterhof entsorgt werden

Umhängeventilatoren und Ganzkörperanzüge: Tipps gegen die Hitze aus China

Jeden Tag bei den Proben zuschauen: Trapezkunst im Volkspark Friedrichshain

Neuer Brennpunkt Mehringplatz-Kiez: was Anwohnende fordern

Bezirk lehnte Auftritt ab: Wie es zum K.I.Z-Konzert beim Zaun-Protest kam

Ein Stück Berliner Zeitgeschichte: Reingehört ins neue K.I.Z-Album „Görlitzer Park“

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.