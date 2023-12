Mit Bikern und „Lankwitz Horns“ Adventssingen im Berliner Preussen-Stadion

Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr wird das Preussen-Stadion in Lankwitz festlich beleuchtet strahlen: Dann findet das traditionelle Adventssingen des BFC Preussen statt. „Mit musikalischer Unterstützung der ‚Lankwitz Horns‘ sind Jung und Alt eingeladen, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und sich in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen“, teilt Co-Organisatorin Kristine Kretschmer vom Sportverein mit.

Liederhefte gibt es im Stadion; wer vorab üben möchte, kann sich die Texte auch unter handball.bfc-preussen.de herunterladen. Alle Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken gehen an den Kältebus der Berliner Stadtmission. „Im vergangenen Jahr konnte nach dem Adventssingen eine Spende in Höhe von 3500 Euro für den Kältebus überwiesen werden“, so der BFC.

Nicht nur das Blasorchester aus Lankwitz begleitete die Singenden, sondern auch Andrew mit seinem Dudelsack. Kräftig zu hören werden auch die „Christmas Biker“ sein: Am Ende der Veranstaltung gegen 18 Uhr werden sie in weihnachtlichen Kostümen und auf geschmückten Maschinen ihre Runden durchs Stadion drehen. Das Stadion befindet sich in der Malteserstraße 24-36 am Lankwitzer Gemeindepark. Der Eintritt ist frei.

