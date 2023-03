Mit dem Mund gemalt Meisterliche Malerei aus dem Berliner Kiez

Ob ein Gespräch auf der Admiralsbrücke oder ein Stillleben mit Fahrrad an der Hauswand: Die Malerin Selma Aman beobachtet die Szenen aus ihrer Nachbarschaft genau und hält sie mit Ölfarben und Leinwand fest. Allerdings – sie malt nicht mit ihren Händen.

Schon mit sechs Jahren hantierte die Künstlerin mit Stiften, Pinseln und Farben; wegen ihrer angeborenen Spastik lernte sie, mit den Füßen zu malen. Doch mit der Zeit wurde ihr das zu beschwerlich: Immer die Schuhe ausziehen zu müssen, wie umständlich. Pinsel und Stifte wanderten in den Mund. In ihrer Studienzeit wird die Malerei zur Passion, zum Glücks-Bringer und auch zum Broterwerb; mittlerweile kann sie von ihrer Kunst leben.

Die Zehlendorfer Villa Donnersmarck zeigt ab Sonntag die Ausstellung „Mein Kiez. Menschen und Stillleben“. „In Selma Amans Bildern spiegelt sich oft der quirlige Alltag in ihrem Kreuzberger Kiez: Graffitis an den Wänden, buntes Leben, bunte Menschen“, heißt es in der Ankündigung.

Infos und Vernissage am Sonntag Die Ausstellung ist ab 26. März bis zum 31. August in der Villa Donnersmarck in der Schädestraße 9-13, 14165 Berlin-Zehlendorf zu sehen. Öffnungszeiten: Montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr. Eintritt frei. Das Haus ist komplett barrierefrei zugänglich. Mehr Informationen: www.villadonnersmarck.de. Am Sonntag, 26. März, wird zwischen 15 und 17 Uhr die Vernissage gefeiert. Seyyit El-Cherbiny wird die Eröffnung am Piano begleiten. Um Anmeldung unter der Telefonnummer (030) 8 47 18 70 oder per E-Mail an info@villadonnersmarck.de wird gebeten.

Sean Bussenius, er ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Villa Donnersmarck verantwortlich, fasst die Gründe, die Ausstellung zu besuchen, gegenüber dem Tagesspiegel kurz und bündig so zusammen: „Beeindruckende Bilder einer außergewöhnlichen Künstlerin. Lebensfroh und meisterlich.“

Was sieht er, woran denkt er, was geht in ihm vor? Selma Aman beobachtet ihre Umgebung genau und lädt mit ihren Bildern zum Weiterdenken ein. © Selma Aman

