Nach Ablehnung durch Bezirkspolitik Mieterinitiativen kämpfen für mehr Milieuschutz in Berlins City West

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Mit einem Einwohnerantrag an die Bezirksverordnetenversammlung wollen Vertreter der MieterWerkStadt Charlottenburg, der Bürgerinitiative Stuttgarter Platz und andere wohnungspolitisch engagierte Menschen im Bezirk erreichen, dass die Wohngebiete um die Schloßstraße und Amtsgerichtsplatz doch noch "unverzüglich" unter Milieuschutz gestellt werden. Bezirksamt und BVV hatten frühere Pläne für die zwei "sozialen Erhaltungsgebiete" fallengelassen, nachdem Gutachter auf eine „geringe Verdrängungsgefährdung“ verwiesen hatten. Die MieterWerkStadt weist diese Einschätzung als "nicht nachvollziehbar" zurück. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Das „Theater unterm Turm“ zählt zu den kleinsten Bühnen Berlins

Wir berichten aus der BVV

Zentral- und Landesbibliothek lehnt Umzug ins ICC ab

Arbeitsgemeinschaft Wilmersdorfer Straße löst sich auf – und wird von der AG City übernommen

Politische Debatte um Ordnung und Sauberkeit im Bezirk

Freikarten für zwei Kulturveranstaltungen

Konzertreihe im Schloss Charlottenburg vorerst gerettet

