Nach Zwangsräumung und Protest Linke Berliner Szene-Kneipe „Syndikat“ öffnet wieder

Zweieinhalb Jahre nach der Zwangsräumung ist dem Kollektiv rund um die linke Kneipe „Syndikat“ das gelungen, woran kaum jemand geglaubt hat: Sie haben neue, bezahlbare Räume gefunden, die nicht allzu weit vom früheren Standort im Schillerkiez in Berlin-Neukölln entfernt liegen. „Das ist einfach nur super, aber gerade noch totaler Stress“, erzählt Christian vom Kneipenkollektiv am Telefon.

Seit Beginn des Jahres hat das Kollektiv die früheren Räumlichkeiten der alternativen Kulturkneipe „Laika“ in der Emser Straße 131 übernommen. Bei deren Betreiber:innen hätten sich die Lebensumstände verändert, sagt Christian, „und sie suchten dann einen würdigen Nachfolger“. Über Gerüchte im Kiez sei die Info dann an das kneipenlose Kneipenkollektiv herangetragen worden – und zum Jahreswechsel übernahm das Syndikat dann die Räume.

Auch Polit-Veranstaltungen und Filmabende geplant

Am Freitag ist ab 19 Uhr das erste Mal geöffnet, anschließend öffnet die Kneipe täglich ab 18 Uhr. Zunächst ist einfach ein normaler Kneipenbetrieb geplant, „erstmal ankommen“, sagt Christian. Später sollen dann auch politische Veranstaltungen, Filmvorführungen und ähnliche Events stattfinden.

Die linke Traditionskneipe Syndikat war 2020 nach 35 Jahren unter großem Protest zwangsgeräumt worden. Allerdings war das Syndikat eigentlich immer mehr als eine Kneipe: Für viele Anwohner:innen aus dem gentrifizierten Schillerkiez war die Kneipe eine Art erweitertes Wohnzimmer, Anlaufstelle, Rückzugsort. Auch am neuen Standort sei das Kollektiv schon in gutem Kontakt zur Nachbarschaft, erzählt Christian. Die früheren Räume in der Weisestraße stehen übrigens bis heute leer.

