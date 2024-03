Neubau der Berliner Volksbank mit Café Sieben Geschosse entstehen gegenüber vom Steglitzer Kreisel

Zusammen mit dem Immobilienentwickler Driven baut die Berliner Volksbank gegenüber vom Steglitzer Kreisel ein neues Bürogebäude. Auf dem 3160 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein U-förmiges Ensemble, das an der Wrangelstraße sieben Etagen haben wird. In ersten Entwürfen war der Innenraum des „U“ noch als offene Fläche konzipiert, jetzt soll der Hof überdacht werden.

Insgesamt ist eine Nutzfläche für Büros von rund 4500 Quadratmetern geplant. Das Bank-Haus ist kleiner geworden: Vor drei Jahren war noch mit 5580 Quadratmetern gerechnet worden. Im Erdgeschoss sollen eine Kindertagesstätte und ein Café einziehen. Geplant wird das neue Gebäude vom Architekturbüro Axthelm Rolvien.

Auf dem Grundstück in der Wrangelstraße 14, das der Volksbank gehört, befindet sich zurzeit eine Bankfiliale. Wie berichtet wird die Filiale Mitte April in die Schloßstraße 102 ziehen, das Beratungszentrum der Volksbank findet dauerhaft im Wolfensteindamm 9 ein neues Domizil. Auch nach der Fertigstellung des Neubaus werden die Filiale und das Beratungszentrum an ihren neuen Standorten bleiben. „Wir werden nicht wieder zurückziehen“, sagte Volksbank-Pressesprecher Mathias Paulokat dem Tagesspiegel.

Das bisherige Bankhaus an der Schloßstraße: Es soll abgerissen werden. © Boris Buchholz

Bis die Bauarbeiten beginnen, wird es nach dem Auszug der Beschäftigten aus dem Bestandsgebäude noch etwas dauern. Erst muss per Bebauungsplan neues Baurecht geschaffen werden, denn noch befindet sich das Grundstück planungsrechtlich in einem allgemeinen Wohngebiet. Hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) den „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 6 – 46VE“ beschlossen, kann der konkrete Bauantrag eingereicht werden. Erst dann entscheidet sich, wie das neue Ensemble genau aussehen soll.

25 Meter wird der Neubau in die Höhe ragen.

Wann allerdings der Bebauungsplan von der BVV verabschiedet wird, ist noch nicht klar. Zuletzt war er im Mai 2020 im Stadtplanungsausschuss Thema, im Sommer 2021 lag er öffentlich aus.

In der Schloßstraße 102 eröffnet im April eine neue Filiale der Berliner Volksbank. © Boris Buchholz

„Wir hoffen auf einen möglichst zeitnahen Startschuss, denn angesichts des Baustopps am Steglitzer Kreisel kann das Quartier einen positiven städtebaulichen Impuls gut gebrauchen“, sagt Ingo Weiss, Managing Partner von Driven. Driven ist für die Volksbank kein Unbekannter; die Bank ist einer der Gesellschafter. Eine gemeinsame Projektgesellschaft wird den Neubau realisieren.

Die sieben Geschosse, die rund 25 Meter in die Höhe ragen, machen aus Sicht der Partner Sinn. „Moderne Büroflächen stehen in Steglitz selten zur Verfügung, werden aber von diversen lokalen Unternehmen wie Kanzleien und Steuerberatern sehr nachgefragt“, sagt Ingo Weiss. Der deutlich höhere Neubau ermögliche eine sinnvolle Nachverdichtung.

Das neue Haus rückt an die bestehende Bebauung in der Wrangelstraße heran, der bisherige Parkplatz verschwindet. In einer Tiefgarage werden 40 Autos Platz finden, „welche alle für die Ausstattung mit E-Ladestationen vorbereitet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung von Driven. Dem Stadtplanungsamt war in den Verhandlungen mit dem Bauherrn noch etwas anderes wichtig: Der Turm der benachbarten Matthäuskirche soll von der Schloßstraße stets gut zu sehen bleiben. Wie in der Simulation zu sehen ist, ist dieses Ziel erreicht worden.