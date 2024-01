Neue Fahrradstraße in Berlin-Schöneberg Markierung bröckelt schon nach wenigen Wochen

Nach knapp zehn Jahren Diskussion und Streit in der Bezirksverordnetenversammlung ist im vergangenen Jahr die Handjerystraße zu einer Fahrradstraße umgewandelt worden. Bis in den Spätherbst zogen sich die Markierungsarbeiten hin. Doch bereits Ende Dezember begann aber an manchen Stellen die rote Markierung großflächig zu bröseln.

Da ist eindeutig nicht gut gearbeitet worden. Laut dem Büro von Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) ist die Bauabnahme noch nicht erfolgt: „Selbstverständlich übernimmt der Bezirk nur korrekt ausgeführte Arbeiten ohne Schäden. Zudem besteht grundsätzlich im Anschluss an Bauarbeiten eine zweijährige Gewährleistung – etwaige Kosten für Schäden sind im Rahmen dessen von der Baufirma zu tragen.“

Anwohner hatten sich gegen die Einrichtung der Fahrradstraße ausgesprochen, es gab sogar Eilanträge beim Verwaltungsgericht. Letztlich scheiterten diese aber Ende November. Die Verwaltung von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hatte zuvor ebenfalls keine Einwände, das Projekt umzusetzen. Zu den schärfsten Kritikern des Vorhabens gehörte die bezirkliche CDU.

