Neue Wälder für Pankow Mehr Grün für größten Berliner Bezirk

Bald könnte Pankow zwei Wälder mehr haben – wenn auch sehr kleine. Während der Bezirk selbst mit der Pflege des eigenen Baumbestands kaum hinterherkommt und Jahr für Jahr mehr Bäume abholzt, als er pflanzt, wollen nun zwei Initiativen karge Grünflächen aufforsten.

Da ist einmal der Verein Kiezwald, über den wir schon berichtet haben. Inzwischen will auch BiodiverCity Berlin e.V. ein kleines Wäldchen anpflanzen. Und zwar auf dem Gelände des Alten Schlachthofs in Prenzlauer Berg – genauer gesagt auf dem westlichen Ende des Blankensteinparks. Kiezwald hat für sein Projekt eines tennisplatzgroßen Mini-Walds das Nordenddreieck an der Dietzgenstraße in Rosenthal auserkoren.

Und der Bezirk signalisiert grundsätzlich Bereitschaft, die beiden Areale zur Verfügung zu stellen. Es habe in den letzten Monaten Abstimmungen zwischen dem Bezirksamt und den Initiativen gegeben „zu den Möglichkeiten, das Konzept der Tiny Forests in Pankow umzusetzen“, erklärt Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Nachfrage. Ein formeller Antrag sei zwar noch nicht eingereicht worden, „und demnach wurde bisher weder eine Genehmigung noch eine Ablehnung erteilt“.

Aber die Stadträtin bestätigt, dass der Blankensteinpark und das Nordenddreieck für Bäume keineswegs tabu, sondern „mögliche Standorte“ für die Mini-Wälder sind: „Diese Flächen werden derzeit im Hinblick auf die Umsetzung geprüft.“

