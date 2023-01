Neuer Vorplatz am S-Bahnhof Siemensstadt Hier geht’s zum neuen Berliner Siemens-Viertel

Am S-Bahnhof in Berlin-Siemensstadt soll der neue Zugang zum 600-Mio.-Campus von Siemens entstehen. 2023 sollten die Entwürfe feststehen, und diese Woche war’s soweit: oben der Siegerentwurf vom Büro „Greenbox“ aus Köln. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten - einmal pro Woche, kompakt mit Bezirksnachrichten, Terminen und Tipps.

Rechts auf der Simulation ist der S-Bahnhof Siemensstadt zu sehen, links der „Info-Pavillon“, der über die Entstehung des neuen Viertels Auskunft gibt. In der Mitte ein Brunnen, Kunst, Gräser und Bäume.

Eines aber fehlt auf all den Simulationen: Autos. Der Rohrdamm müsste sich im Rücken befinden, unter anderem sind riesige Parkhäuser rund um das Viertel geplant. Hier finden Sie noch mehr Simulationen vom neuen Platz: siemensstadt.siemens.com.

Blick vom S-Bahnhof auf den neuen Vorplatz. © Siemens

Aktuell besteht die Fläche aus Parkplätzen, Unkraut und Wildnis und S-Bahnhofsruine. 2029 soll hier die S-Bahn halten.

„In alter Tradition werden alle Entwürfe ab Mitte Februar öffentlich im Siemens Verwaltungsgebäude, Rohrdamm 85, gezeigt“, so Siemens.

Im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden Sie aber noch mehr aktuellen Nachrichtenstoff aus dem Berliner Westen. Den Spandau-Newsletter mit Kiez-Nachrichten, Debatten, Ideen, Terminen und Tipps gibt es einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen.

FDP will Bundesgartenschau ans Havelufer holen

ans Havelufer holen Suppenküche Spandau : Wer steckt dahinter? Interview über Hilfe, Spenden und die Gatower Rieselfelder

: Wer steckt dahinter? Interview über Hilfe, Spenden und die Gatower Rieselfelder Gutspark Neukladow: schlechte Nachrichten

schlechte Nachrichten Schulenburgbrücke : Neubau startet, Parkplätze fallen weg

: Neubau startet, Parkplätze fallen weg Siemensstadt : neuer Platz am S-Bahnhof

: neuer Platz am S-Bahnhof Abriss der Zuversichtskirch e naht 2023: Kommen die Glocken nach Tansania?

e naht 2023: Kommen die Glocken nach Tansania? Kladows Kirchen fusionieren 2024

fusionieren 2024 Wasserstadt : endlich ein Supermarkt

: endlich ein Supermarkt Fairkaufhaus auf der „Grünen Woche“

auf der „Grünen Woche“ Neue Bürgerämter in Staaken und Siemensstadt?

in Staaken und Siemensstadt? Insel Eiswerder : Mahnwache gegen den Abriss

: Mahnwache gegen den Abriss Energiekrise : Spandaus 200 Sportvereine wollen keine Hilfe

: Spandaus 200 Sportvereine wollen keine Hilfe E-Clasico : Eintracht Spandau empfängt Eintracht Frankfurt

: Eintracht Spandau empfängt Eintracht Frankfurt Stadtrat spricht über Heerstraße Nord, das Ella-Kay-Heim in Kladow, die Ikea-Siedlung, Rettungsstellen und das Stadion für den SC Staaken

Heerstraße Nord, das Ella-Kay-Heim in Kladow, die Ikea-Siedlung, Rettungsstellen und das Stadion für den SC Staaken ...und noch viel mehr aus Spandau im Tagesspiegel - im Spandau-Newsletter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite