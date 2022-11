Neuköllner Grundschule fehlt das Geld Förderverein der Karlsgarten-Schule startet Spendenaktion für die Bibliothek 

Seit 17 Jahren gibt es an der Karlsgarten-Grundschule in Berlin-Neukölln eine Schulbibliothek. Damit könnte es im kommenden Jahr vorbei sein, fürchtet der Förderverein der Schule. Denn die finanzielle Förderung der Bibliothek läuft ihnen zufolge zum Jahresende aus, eine Anschlussfinanzierung gebe es bislang nicht.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren sei die Bibliothek durch das Quartiersmanagement und mithilfe des Schulfördervereins weiterentwickelt worden. „Der Bestand wurde aufgestockt, es wurde eine enge Zusammenarbeit mit der Helene-Nathan-Bibliothek aufgebaut, es wurden Angebote für alle Kinder, wie altersgerechte Einführungen, Lesungen und Workshops eingerichtet. Die Schulkinder nutzen sie rege, jede Woche besuchen circa 150 Kinder die Bibliothek.“

So schildert Katharina Simons, Vorsitzende des Fördervereins, die Lage in einem Spendenaufruf: Mit einer Kampagne bei Betterplace will der Verein nun die Finanzierungslücke stopfen.

Die Schule selbst könne die Finanzierung nicht stemmen, heißt es. Demnach fehlen aktuell noch 15.000 Euro, mit denen unter anderem das Gehalt der Bibliotheksmitarbeiterin bezahlt werden soll. „Eine Schließung der Bibliothek kommt für uns als Förderverein aber nicht infrage“, schreibt Simons.

Und weiter: „Die Bibliothek ist einfach ein zu wichtiger Ort an der Schule, ein Ort, um sich in Ruhe mit Büchern zu beschäftigen, um sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, oder einfach nur zu entspannen. Auch Kinder, die jenseits der Schule keine Gelegenheit zum Lesen haben, bekommen hier einen natürlichen und begleiteten Zugang zum Lesen.“ Den Link zur Spendenkampagne und weitere Infos finden Sie hier.

