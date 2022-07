Unsere Bezirksnewsletter, inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Dienstags stehen Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf im Mittelpunkt. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus SPANDAU berichtet André Görke:

Premiere! Vor ihren 70.000 Twitter-Followern nimmt sie kein Blatt vor den Mund, aber jetzt muss sie sich vor den Nachbarn und Bekannten beweisen: Interview mit Spandaus bekanntester Buchautorin Renate Bergmann im Newsletter über ihre 1. Lesung in Spandau, die Altstadt, Hitze und Spartipps.

Außerdem geht es um diese Themen:

"Nicht nur Schulen betroffen": Welche Straßenbaustellen in Spandau vom Milliarden-Sparpaket gestoppt wurden, verrät der Stadtrat im Newsletter

Von Staaken bis Siemensstadt: Wo sind überhaupt Schul-Neubauten geplant? Es gibt jetzt eine neue Liste

Heinrich-Böll-Schule: Schlüsselübergabe nach 30 Jahren Vorgeschichte

Spandau bekommt neue Bäume: die Anzahl, die Pflanzzeit - und um welche bekannten Straßen von Staaken bis Haselhorst es diesmal geht, verrät der Newsletter

1. Kiezblock in Spandau geplant - die Geschichte dahinter reicht viele Jahre zurück

Leserfotos vom Hafen Kladow: Es gibt auch neue Parkplätze für Autos - und P-Schilder ohne Ende

Ausflugstipps: Hahneberg, Zitadelle - und Lampions in Klein-Venedig

Sport: Bürgermeisterpokal mit Bürgermeisterin

Wasserschutzpolizei verteilt Flyer auf der Havel - und zeigt ein fieses Video

Aus MARZAHN-HELLERSDORF meldet Johanna Treblin:

Neue und alte Straßenlaternen

Die Imbissbuden bleiben

Die ersten Laternen-Ladesäulen wurden eingeweiht

Der Sand kommt: Probleme an Carl-Achard-Grundschule werden langsam gelöst

Serie von Wohnungseinbrüchen – 33-Jähriger vor Gericht

Ausstellung im Schloss Biesdorf: Toni Mau

Tipp: Miniatur-Alt-Marzahn

Sommerferienreise in die Gärten der Welt

Bezirk und BSR organisieren Sperrmüllaktionstage

Start der Baumpatenschaften

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren.

Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.