Plage in Berlin-Lichtenberg Bezirksamt bittet um Hilfe bei Rattenbekämpfung

An der Dathepromenade in Friedrichsfelde gibt es eine Rattenplage. Weite Bereiche des Grünstreifens wurden mit Bauzäunen abgesperrt, es wurden Giftköderboxen aufgestellt. Es ist nicht der einzige Ort im Bezirk mit Ratten.

Die Rattenpopulation hat in Lichtenberg wieder zugenommen. Das Bezirksamt nennt die Ursachen: Weggeworfene Lebensmittel sowie Vogelfutter an Baumscheiben führen zu einem erhöhten Nahrungsangebot, das Ratten anlockt und die Population ansteigen lässt.

Das Bezirksamt bittet daher um Hilfe: Lebensmittel, auch organische wie Apfelschalen etc. gehören in den Mülleimer. Das Auslegen und Ausstreuen von Vogelfutter in Baumscheiben und Grünanlagen ist gut gemeint, nährt aber die Ratten.

Es wird empfohlen, Vogelfutter nur in Vogelhäuschen auszulegen. Und sollte jemand Vogelhäuschen aufhängen wollen, bitte das Bezirksamt um Rücksprache. Kontakt: sga@lichtenberg.berlin.de

Und bitte keine Meisenknödel: Der Naturschutzbund Berlin (NABU) warnt davor, die allseits beliebten und bekannten Knödel für Vögel in Plastiknetzen aufzuhängen, wie sie in vielen Supermärkten zu bekommen sind. In den leeren Netzen können sich Vögel mit den Beinen verheddern und verletzen. Außerdem landen sie immer wieder in der Natur, wo sie eine Gefahr für viele Wildtiere darstellen.

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg, hier einige Themen dieser Woche:

