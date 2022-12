Plakataktion von Berlin-Lichtenberg Gegen Antisemitismus entlang der U5

Plakat-Aktion zu Antisemitismus und Jüdischem Leben in Lichtenberg. In allen öffentlichen Gebäuden des Bezirks Lichtenberg und auf den U-Bahnhöfen der Linie U5 werden Plakate ausgehängt, die sich mit den Themen Antisemitismus und Jüdisches Leben in Lichtenberg grafisch auseinandersetzen.

„Lichtenberg ist ein vielfältiger Bezirk und das Zuhause von Menschen aus aller Welt und aller Glaubensrichtungen“, sagt Bezirksbürger:innenmeister Michael Grunst (Die Linke). „Menschenfeindliche Einstellungen haben daher bei uns keinen Platz. Es ist dennoch erschreckend, dass insbesondere die Zahl antisemitischer Vorfälle auch bei uns im Bezirk in den vergangenen Jahren zugenommen hat.“

Die Plakat-Aktion solle dazu beitragen, dass Menschen auf Antisemitismus aufmerksam und dagegen aktiv werden. „Sie zeigt, dass jüdisches Leben zu Lichtenberg gehört“, so Grunst.

Im Auftrag des Lichtenberger Antisemitismusbeauftragten André Wartmann und des Runden Tischs politische Bildung haben vier Künstler:innen die Plakate gestaltet. Behandelt werden die Themen Antisemitismus, Verschwörungsideologien, das Lichterfest Chanukka und Jüdisches Leben in Lichtenberg.

