Radweg an der Kantstraße in Berlin Aus Pop-up wird was Festes

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Anfang 2023 soll der Umbau der Kantstraße beginnen. Im Abschnitt zwischen der Joachimsthaler Straße und Wilmersdorfer Straße entstehen in beiden Richtungen je eine Busspur und ein geschützter Radfahrstreifen als Ersatz für den 2020 angelegten Pop-Up-Radweg. Alle Autoparkplätze in diesem Bereich entfallen. Meinungsverschiedenheiten mit der Senatsverkehrsverwaltung seien ausgeräumt, sagte Bezirks-Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) dem Tagesspiegel. Es ging um die Frage, inwieweit die Busspur dem Lieferverkehr dienen soll. Laut Schruoffeneger einigte man sich darauf, Lastwagen dort außerhalb der Hauptverkehrszeiten zuzulassen – nämlich zwischen 10 und 16 Uhr sowie in den Nachtstunden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Berliner Wahlen müssen wiederholt werden – Reaktionen aus dem Bezirk

Warum und wo Milieuschutzgebiete in Wilmersdorf geplant sind

Wir berichten aus der BVV-Sitzung

Charlottenburgerin porträtiert Privatleute vor der Kamera

Funkturm wieder geöffnet

Freikarten für Galerienrundgang und Gitarrenkonzert

Lokale an der Uhlandstraße wegen Neubauprojekt geschlossen

1. FC Union plant Spiele im Olympiastadion – wir haben Stimmen dazu gesammelt

Weihnachtsmärkte öffnen bald

