Reinhardswald-Grundschule „kann nicht saniert werden“ Kreuzberger Schule droht vom Netz zu gehen

630 Schüler:innen, 60 Lehrer:innen sowie 22 Erzieher:innen gibt es an der Reinhardswald-Grundschule in Kreuzberg. Das Gebäude ist marode – schon länger steht ein möglicher Abriss im Raum. Schüler:innen und Eltern haben bereits vor der Senatsverwaltung für Bildung für den Erhalt ihrer Schule demonstriert. Von dort hieß es daraufhin weiterhin, es sei noch nichts entschieden in Sachen Abriss.

Auf eine aktuelle Anfrage der Grünen-Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz und Katrin Schmidberger schreibt die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wiederholt: „Eine endgültige Entscheidung zu Umfang und Art der Schulbaumaßnahme ist aktuell noch nicht getroffen worden.“ Allerdings:

„Die Reinhardswald-Grundschule droht aufgrund des baulichen Zustandes vom Netz zu gehen.“ Es würden bauliche Mängel vorliegen, die nicht mehr saniert werden könnten. So zum Beispiel die Asbestbekleidung und die Brandschutzkonstruktion. „Jeder Eingriff hat aufgrund der durchgängigen Stahlkonstruktion eine vollumfängliche Gebäudesanierung zur Folge“, so die Senatsverwaltung. Gerade bei Asbest kann nicht saniert werden, während der Schulbetrieb weiterläuft.

Für eine Entscheidung sei die Abstimmung mit mehreren Organen, wie der Senatsbauverwaltung, dem Bezirk und der Senatskanzlei notwendig. Zudem seien mehrere Faktoren entscheidend, wie die Frage, wo die Kinder beschult werden können, oder auch „ökologische Folgewirkungen“ sowie „finanzielle Aspekte“.

Es geht darum, ob ein Abriss ökologischer und günstiger ist als eine Sanierung. Wann es zu einer Entscheidung um die Schule kommt, kann die Senatsverwaltung für Bildung auf Nachfrage nicht sagen. Sie stellt jedoch heraus, dass auch die Möglichkeit besteht, die Grundschule neu zu errichten. Für diesen Fall sei die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Howoge zuständig, die neuerdings in Berlin nicht nur Wohnungen, sondern auch Kitas und Schulen baut.

Weiterhin ist unklar, ob die Schule nach einem möglichen Abriss vollständig vom Netz genommen und stattdessen eine Oberschule errichtet werden soll. Laut der Senatsbildungsverwaltung ist auch hier noch keine Entscheidung gefallen. Man müsse den Bedarf ermitteln, welche Art von Schulplätzen benötigt werden.

Der Bezirk hat bereits betont, dass die Grundschule für die Pflichtversorgung mit Grundschulplätzen unerlässlich sei. Prognosen des Senats sehen jedoch einen erhöhten Bedarf an Oberschulplätzen.

