Sanierung am Strausberger Platz in Berlin-Friedrichshain „Schwebender Ring“ abgebaut

Der Brunnen am Strausberger Platz in Berlin-Friedrichshain wird saniert: Die Metallkunst namens „schwebender Ring“ des Kunstschmiedes Fritz Kühn in der Mitte wurde abgebaut und wird in Zusammenarbeit mit der Erbengemeinschaft des Künstlers unter Beachtung des Denkmal- und des Ensembleschutzes saniert.

Bis Frühjahr 2025 ist der Teilrückbau des Brunnenbeckens geplant. Für 2026 sind die restlichen Rückbauarbeiten vorgesehen. Danach folgt der Neubau der Brunnenanlage entsprechend dem historischen Vorbild. Der Brunnen wird also mehrere Jahre lang erstmal nicht sprudeln.

Der „Schwebende Ring“ ist baufällig, wie das Bezirksamt mitteilte, außerdem gibt es Probleme bei der Stromtechnik und es dringt Wasser in den Versorgungstunnel der BVG unter dem Brunnen ein. 2027 soll der Brunnen laut Bezirksamt wieder stehen, pünktlich zum 60. Jahrestag des Betriebsstarts.

