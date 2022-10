Schnelles Internet im Berliner Westen Hier werden neue Glasfaserkabel in Spandau verbuddelt

Es folgt eine Nachricht für Zehntausende in Berlin-Spandau, die wegen des langsamen Internets verzweif n. Sorry, da war das Netz kurz weg.

Zwischen Falkenseer Platz, Hohenzollernring und Vivantes-Krankenhaus werden ab 2023 Glasfaserkabel verbuddelt. Das kündigte die Telekom in Spandau an. Hier die Karte – um diese Altbau-Kieze geht es.

Um diese Region geht es zwischen Falkenseer Platz und Nordhafen. © promo/Telekom

Die Telekom verspricht „schnellsten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice“, denn „beim Glasfaser-Ausbau wird die Glasfaser bis ins Haus gezogen.“ Toll, allerdings kommt jetzt der Haken: „Dafür brauchen wir eine Genehmigung, da wir Privatgrund betreten. Den Anstoß können auch die Mieterinnen und Mieter geben, indem sie sich bei uns melden. Die Telekom wird dann mit den Vermieterinnen und Vermietern Kontakt aufnehmen“, erklärt Stefanie Thiele, Regionalmanagerin der Telekom.

Am 13. Oktober gibt es einen Infoabend zu den Kabeln in Spandau: www.telekom.de/glasfaser-berlin. Die Telekom baut auch in Moabit und Schöneberg ein Glasfasernetz für 55.300 Haushalte und mehr als 4.100 Unternehmen.

