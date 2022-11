Schöne Adventstradition mit Berliner Verbindung „Das ist der Ur-Weihnachtskranz“

Den Weihnachtskranz? Klar, den kennt jeder - aber auch die Historie dahinter? Begonnen hat die Geschichte, über die jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet hat, mit dem Gründer des Johannesstifts in Berlin-Hakenfelde. Und deshalb wird am Sonntag, 27. November im Johannesstift um Anne Hanhörster auch der „Wichernsche Adventskranz“ aufgestellt - „quasi der ‘Ur-Adventskranz’“, erzählen sie im Johannesstift, das tief im Berliner Westen liegt, im Bezirk Spandau.

Die Geschichte geht fix so: Johann Hinrich Wichern, Gründer des Johannesstifts und des Rauhen Hauses in Hamburg, begründete die Tradition des Adventskranzes 1839.

1839 begann die Geschichte in Hamburg

„Er versammelte in der Adventszeit jeden Abend die Bewohner im Rauhen Haus, dem Waisenhaus für Kinder und Jugendliche. An einem Holzreif, der an der Decke hing, zündete er jeden Abend eine Kerze an – vom 1. Advent bis 24. Dezember. Dazu erzählte er eine Geschichte aus der Bibel.“ So habe die Kinder und Jugendlichen auf Weihnachten eingestimmt.

Wahrzeichen im Norden Spandaus: die Kirche auf dem riesigen Gelände im Johannesstift. © André Görke

Freunde des Hauses erzählten von diesem Kranz und machten ihn so bekannt. Folge: „Aus dem Wichernschen Kranz wurde ein kleiner Kranz aus Tannengrün und vier Kerzen für jeden Adventssonntag. Der Originalkranz trägt vier große weiße Kerzen für jeden Adventssonntag, für die Wochentage dazwischen bis Heiligabend je eine kleinere rote Kerze. Das heißt, die Zahl der Kerzen variiert jedes Jahr, je nach Datum des ersten Advents. Dieses Jahr sind es 28 Kerzen.“ Ganz oben finden Sie ein Bild.

Adventsmarkt am 26. und 27. November

Die erste Kerze wird beim Gottesdienst am 1. Advent um 11 Uhr in der Stiftskirche angezündet. Dann findet auch der große Adventsmarkt statt: 26. November 13-18 Uhr und 27. November, 11-18 Uhr, Uhr mit Ständen und Stimmung auf dem Lindenplatz. Mehr Details: www.evangelisches-johannesstift.de

