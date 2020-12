Die SPD will erstmals eine Frau als Bürgermeisterin stellen. Die Partei hat ihre Spitzenkandidatin für Spandau bestimmt, ihr Name: Carola Brückner, 58 Jahre alt, zuerst stand’s im „Tagesspiegel Checkpoint“.

Vorgestellt hat sie sich den Mitgliedern in einem Brief. "Ich komme aus einer Arbeiterfamilie", steht gleich im ersten Satz. Die offizielle Nominierung ist im Februar 2021 geplant.

Wer ist die Frau? Sie hat Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte an der Uni Göttingen studiert, leitete im Bundestagswahlkampf 2009 das Büro von Wahlkampfleiter Kajo Wasserhövel und steht seit 2005 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter Vertrag („Referatsleiterin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen“).

Sie gehört der BVV an und sitzt in den Ausschüssen für Schule, Inklusion und Wirtschaft in Spandau. Über ihren Wohnort Kladow sagt sie: „Der Stadtteil, in dem viele ältere Menschen wohnen und der von immer mehr Familien mit Kindern als neues Zuhause gewählt wird, muss besser erreichbar sein.“ Und sonst so?

Sie wäre die erste Frau an der Rathausspitze, denn die bisherigen 100 Bürgermeister im Rathaus waren alle männlich.

Der Beweis hängt im Vorraum des Bürgermeisterzimmers von Helmut Kleebank (der SPD-Politiker hört wie verabredet nach zehn Jahren im Herbst 2021 auf und geht in die Bundespolitik). Im Vorraum hängt nämlich die große Tafel mit den Namen aller bisherigen Bürgermeister. Unten rechts passen nur noch zwei Namen hin.

Die Tafel mit allen 100 männlichen Bürgermeisternamen im Vorzimmer des Bezirkschefs. Foto: André Görke

Eigentlich hatte die SPD einen Schulleiter aus Berlin-Kladow ins Rennen schicken wollen. Doch Henning Rußbült hatte kurz nach seiner Nominierung überraschend abgesagt und kehrte in seinen alten Beruf zurück. Er soll noch immer unter seiner elfwöchigen Coronaerkrankung im Frühjahr 2020 leiden und gesundheitlich nicht fit sein. Hier lesen Sie die Infos im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Die CDU in Berlin-Spandau hat sich schon länger auf ihren Kandidaten festgelegt: Frank Bewig. Der Spandauer kennt die Verwaltung bestens, denn er leitet drei Top-Ressorts in Spandau: Er ist Stadtrat für Verkehr, Bauen und Gesundheit. Lesen Sie mehr hier im Spandau-Newsletter.

Die Grünen in Berlin-Spandau überlegen noch, ob sie im wilden Westen eine eigene Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidaten stellen. Wenn, dann fällt die Entscheidung im Januar 2021. Hier der letzte Stand im Spandau-Newsletter.

