Die SPD im Berliner Westen hat das nächste Personalproblem: Nachdem Kreischef Raed Saleh schon der Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2021 kurz nach Nominierung abhanden gekommen war, gibt es nun Ärger mit dem langjährigen Chef der Fraktion in der BVV.

Christian Haß, 57, ist zurückgetreten. Warum? Haß hat sich selbst ein Darlehen aus der Fraktionskasse genehmigt - ohne dass andere davon etwas wussten. Den Vorgang bestätigte Helmut Kleebank, stellvertretender Kreischef, dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel am Dienstagnachmittag.

Haß, seit 40 Jahren in der Partei, soll gesundheitliche Beschwerden gehabt haben und arbeitslos geworden sein. Ein oft giftiger Mix, der in persönlicher Verzweifelung endet: Haß, seit 2011 Fraktionschef der BVV Spandau, griff in die Kasse, soll das Geld aber mittlerweile zurückgezahlt haben. Aufgefallen war das alles bei der Revision der Kasse. Es geht um einen vierstelligen Betrag.

Ende letzter Woche erfuhr die Kreisspitze vom Vorgang, in der Nacht zu Montag entschied sich Haß zum Rücktritt als Fraktionschef und informierte die SPD. Er soll den Fehler eingesehen haben. Haß bleibt der BVV-Fraktion aber erhalten und soll mittlerweile auch wieder einen Job gefunden haben.

[Und wer soll Bürgermeister werden? Der eigentliche SPD-Kandidat, ein Schulleiter, trat überraschend aus Gesundheitsgründen zurück. Hier die Geschichte im Spandau-Newsletter]

Die Arbeit als Fraktionsvorsitzender in den Bezirken ist ein "Ehrenamt"; in Spandau beispielsweise arbeiten die Vorsitzenden anderer Parteien als Polizisten, Erzieher, Makler tagsüber.

Die SPD hat in Spandau gut mit sich selbst zu tun: Helmut Kleebank hört nach zehn Jahren wie verabredet als Bürgermeister auf und strebt in den Bundestag. Sein möglicher Nachfolger, ein Schulleiter aus Berlin-Kladow, war kurz nach seiner Nominierung überraschend im Herbst zurückgetreten. Begründung: Er sei nach einer elfwöchigen Corona-Erkrankung im Frühjahr einfach nicht fit. Eine neue Kandidatin oder ein neuer Kandidat soll Anfang des Jahres benannt werden.

[Sie möchten mehr aus Berlin-Spandau lesen? Gerne. Den Tagesspiegel-Newsletter gibt es kostenlos unter: leute.tagesspiegel.de]

Hier einige der aktuellen Top-Themen in dieser Woche im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

- Heerstraße: BVG kapituliert im Chaos

- Kaputter Fahnenmast in Spandau: Abriss am Rathaus - der Termin steht fest

- Nächste Großbaustelle: Umbau der Pichelsdorfer Straße naht - es gibt endlich einen Termin der Berliner Wasserbetriebe

- Scharfe Lanke: Wer ist der Mann hinter dem Kiez-Kalender? Das große Interview und was die Scharfe Lanke und den Fernsehturm verbindet

- Fahrplanwechsel: Alle BVG-Infos für Spandau - inklusive der neuen Linie M36 (und was alles gestrichen wird)

- X37, M49: Hier schon mal erste Infos zum Fahrplanwechsel der BVG im Dezember 2021 (!)

- "Landshut" kommt nicht nach Berlin-Gatow und hat sich böse verflogen: Dann also lieber Bonn?

- 30 Jahre Wasserstadt: Hier ist der 1. Tagesspiegel-Text von 1990 und was damals geplant war

- Schnellradweg auf der Heerstraße ab 2026: Drei Perspektiven, drei Leserbriefe zu den Plänen des Senats

- Kein Bus, kein Auto am Landschaftsfriedhof: Alles dicht in Gatow wegen einer "Veranstaltung", pardon: Beerdigung

- Verlosung eines Tagesspiegel-Kriminalbuchs (und eine Frage an Sie: Was wünschen Sie Spandau 2021)

- Das leuchtende Kreuz: Kunsttipp aus der Kirche St. Markus, auch "St. Melitta" genannt

Mehr zum Thema Volle Busse, volle Straßen Die Furcht vor dem Verkehrsinfarkt in Berlin-Spandau

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon über 230.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.