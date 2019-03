Der Schreck ist groß, der Alarm beendet - und die Waffe war echt: An einer Schule in Berlin-Spandau wurde am Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, ein elf Jahre altes Kind mit einer Pistole gesehen. Am Nachmittag teilte die Berliner Polizei mit: Nach stundenlanger Suche wurde die Waffe gefunden. "Wir haben eine PTB-Waffe im Wald nahe der Schule entdeckt, also eine Schreckschusswaffe, aber ohne Munition", sagte eine Polizeisprecher gegen 13 Uhr dem Tagesspiegel. "Von wem das Kind die Waffe hat, wissen wir noch nicht."

Die Nachricht machte an den Spandauer Schulen seit dem Morgen die Runde. Der Vorfall geschah im Norden des Bezirks, im Ortsteil Hakenfelde. Dort meldeten Anwohner auch Polizeihubschrauber am Himmel; am Boden blinkten die Blaulichter der Einsatzkräfte. Sie alle waren wegen des Notrufs aus der Grundschule ausgerückt.

Eine Bedrohungslage gegen Kinder oder Lehrer gab es nicht. Von wem der Notruf kam und wem das Kind - es soll elf oder zehn Jahre alt sein - die Schreckschusswaffe gezeigt hat, war vorerst unklar. Um 11.30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Am Mittag teilte die Senatsverwaltung für Bildung mit, dass der Unterricht wieder aufgenommen werden.

"Ich bin sehr erleichtert, dass diese Situation glimpflich ausgegangen ist", sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres, SPD, dem Tagesspiegel. Krisenteams und Schulpsychologen sind seit dem Morgen vor Ort und bleiben dort auch. Es handelt sich um die Carl-Schurz-Grundschule in der Hakenfelder Straße.

Der Junge wird befragt und muss wohl auch betreut werden. Das Kind floh offenbar nach Hause und wurde gegen 9.30 Uhr an seiner kilometerweit entfernten Wohnanschrift aufgegriffen. Dabei handelt es sich um den Kiez nahe dem großen Ikea-Möbelhaus in Spandau. "Die Schule alarmierte unsere Kollegen, die den Schüler an seiner Wohnanschrift ohne Waffe antrafen", hieß es am Morgen bei der Polizei.

