Zweieinhalb Tage brannte das Gotteshaus in Berlin-Spandau. So lange loderte das Feuer unterm Dach der Jeremia-Kirche im Falkenhagener Feld.

250 Feuerwehrleute waren im Einsatz, Blaulicht überall. Bagger rissen Dächer ein, Sicherheitskräfte erlitten Schwächeanfälle - doch am Ende war das Feuer besiegt. Die Kameras sind längst wieder weg, die Glut ist erloschen.

Aber wie geht's nun weiter? Der Tagesspiegel-Newsletter von Berlin-Spandau hat sich umgehört und mit Pfarrerin, Kirchenchef und Stadtrat gesprochen.

Der Dank. "Sie haben Schlimmeres verhindert", sagte Pfarrerin Axinia Schönfeld am an all die Rettungskräfte von Feuerwehr und THW, die bis zur Erschöpfung gekämpft hatten. "Sie haben dazu beigetragen, dass das Feuer nicht auf andere Gebäude übergreifen konnte. Wir sind sehr erleichtert, dass niemand schwer verletzt wurde und wünschen den drei Feuerwehrleuten, die leicht verletzt wurden, von Herzen gute Besserung."

Die Baustelle. Die Kirche stammt aus den 60er Jahren und gehört zur Großsiedlung an der Siegener Straße Ecke Burbacher Weg (Luftaufnahme). Seit Herbst 2019 entstehen dort neue Glasfassaden, Sanitäranlagen, Café und Kieztreff. Die Kita wird vergrößert, die Kirche soll in Zukunft das ganze Jahr über nutzbar sein ("auch zwischen Silvester und Ostern"). Die Heizkosten waren nämlich so hoch, dass das Gotteshaus in der kalten Jahreszeit zugesperrt wurde. Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2021. Besonders bitter: Nur einen Tag nach dem Brand stand die Bauabnahme des fertig sanierten Daches auf dem Terminplan. Doch dann kam es zum Unglück.



Nach dem Feuer. Das Dach der Kirche, vorn die Feuerwehr. Foto: Peters/Kirche

Die Politik. Im Rathaus liegt die Kirchen-Akte nach dem Feuerdrama weit oben. Baustadtrat Frank Bewig, CDU, schrieb an den Spandau-Newsletter und äußerte sein Bedauern. "Dieses Ereignis ist ein herber Rückschlag für das Falkenhagener Feld und die Gemeinde", sagte Bewig. Jetzt müsse die Ursache gefunden werden.



So sieht es im Innern der Kirche nach dem Feuer aus. Foto: Peters/Kirche

Die Schäden. "Gutachter der Versicherung und ein Statiker sichten jetzt die Brandschäden", schrieb Andrea Laug aus der Kirchenzentrale. Der Keller der nebenliegenden Kita sei mit Löschwasser vollgelaufen, der werde nun leergepumpt. Die Orgel im Innenraum der Kirche blieb zum Glück weitgehend unbeschädigt. Aufgrund der Renovierungsarbeiten sind einige Orgelpfeifen ausgelagert, der Rest ist gut verpackt. Auch gibt es keine giftigen Rauchgas-Rückstände, da im Dachstuhl nur ökologische Baumaterialien verwendet wurden. Hier finden Sie aktuelle Fotos, wie es im Innern der Kirche nach dem Feuer aussieht.



Die Pfarrerin (Bildmitte) eilte zu ihrer Kirche und schaute sich die Schäden an. Foto: Laug/Kirche

Die Hoffnung. "Nach der Trauer und nach dem Schock haben wir trotzdem eine gewisse Hoffnung", sagte mir Pfarrer Karsten Dierks am Telefon. Er war früher Pfarrer in Siemensstadt, lenkt die Luther-Kirche und ist der Chef des Kirchenkreises Spandau (24 Kirchen, 49.000 evangelische Christen). "Unsere große Hoffnung ist, dass die Stahlkonstruktion des Daches unbeschädigt geblieben und so ein Wiederaufbau möglich ist." Pfarrerin Axinia Schönfeld habe die Gemeinde getröstet. "Wir werden jetzt alle einen sehr lange Atem brauchen, aber wir werden es schaffen - gemeinsam als Kiez und Kirchengemeinde."

Der Segen. Pfarrerin Axinia Schönfeld ist seit erst März 2019 Pfarrerin in der Zuflucht- und Jeremia-Gemeinde. Über Toronto, Humboldt-Uni und Kirchen in Kreuzberg und Tiergarten war sie im Falkenhagener Feld gelandet. "Mein Dank gilt allen Menschen, die unserer Gemeinde ihr Mitgefühl und ihre Hilfe zugesagt haben", sagte Pfarrerin Schönfeld. "Das gibt uns allen Kraft, weiterzumachen und nach vorn zu blicken. Gott möge Sie segnen und behüten bei all Ihrem Tun. Jeden Tag und jede Nacht." Die Kirche dankte auch all den Nachbarn, die mit Trost, Kuchen und heißem Kaffee zum Unglücksort geeilt waren.

Der Trotz. Dieses Feuer aber macht nicht noch mehr kaputt: Am nächsten Sonntag, schrieb mir gerade Pfarrerin Schönfeld, stehe Erntedank im Mittelpunkt der Gottesdienste.

