110 und 112: Blaulicht-Wohnungen in Berlin-Spandau. Unter dem Motto „Mehr Blau und Rot in Berlin“ haben sich 2018 Feuerwehr und Polizei zusammengetan. Ihr Ziel: mehr junge Leute werben. Das Problem: günstiger Wohnraum, damit Jung-Polizisten oder Feuerwehrleute überhaupt in Berlin gehalten werden können.

Also entstanden spannende Bauprojekte, und eines kennen Sie aus dem Spandau-Newsletter: Auf dem Polizeigelände im Spandauer Norden zwischen Radeland- und Pionierstraße entstehen viele kleine Wohnungen für 170 Jung-Polizisten („auf drei Etagen“). Jetzt gibt es neue Infos aus Marzahn. Dort arbeitet der CDU-Politiker Mario Czaja, und der hat von Staatssekretär Torsten Akmann, SPD, etwas gehört, was für auch für Berlin-Spandau wichtig ist, bitteschön. Hier frischer Nachrichtenstoff für den Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Hinter dem Polizei-Wohnhaus an der Grenze zwischen Hakenfelde und dem Falkenhagener Feld steckt das Unternehmen Berlinovo. Baustart ist weiter 2021.

Aber die Fertigstellung verzögert sich – jetzt soll das Gebäude im 3. Quartal 2023 eröffnet werden. Vor gar nicht so langer Zeit war noch vom Sommer 2022 die Rede. Doch die Pläne haben sich geändert. Neu sind auch die Zuschnitte und Kosten: Es geht mittlerweile in Berlin-Spandau um den „Bau von insgesamt 100 Einzel- und 34 Doppelappartements (20-40m²), ca. 340 € Warmmiete, Zielgruppe: Nachwuchskräfte“.

Die 12 Tagesspiegel-Bezirksnewsletter (hier: die Themen aus Spandau)

Und noch ein zweites Blaulicht-Bauprojekt gibt es – an der Havel-Marina. Auch das ist neu: Dieses Bauprojekt für Polizisten und Feuerwehrleute entsteht an der „Havel Marina Spandau“, also ebenfalls im Berliner Nordwesten (wer sich auskennt: nahe Rewe). Bauherr ist das Unternehmen „Treucon“. Bis zum Winter 2021 entstehen dort „zwei Wohngebäude mit 22 Wohnungen mit Parkplätzen“. Preis: „6,50 € /m², mit Wohnberechtigungsschein“. Zielgruppe? „Nachwuchskräfte am Ende ihres Vorbereitungsdienstes in der Beamtenlaufbahn“. Die Feuerwehr und Polizei sind natürlich nicht Vermieter oder Mieter, sondern Vermittler. - Quelle: schriftliche Anfrage

- "Diffuse Corona-Lage": Die Amtsärztin im Tagesspiegel über Spandaus Problemregionen und die Bundeswehr im Rathaus

- 1000 Unterschriften in der Lärm-Debatte: Polizeipräsidentin trifft sich mit Newsletter-Lesern zum Krach auf der Havel

- "Brauchen schnelles Polizeiboot": Chef des Innenausschusses über Raser auf dem Wasser

- 5 konkrete Punkte für mehr Sicherheit auf der Havel: Die Ziele der Wasserschutzpolizei für 2021

- Corona, Schule, Neubauten, Verkehr: Was wird 2021 wichtig?

- Die Neujahrsansprache des Bürgermeisters Helmut Kleebank im Newsletter

- BER-Flugrouten über Staaken? Das sagt die Deutsche Flugsicherung

- "280.000 Euro Schaden": Kampfgift am Havelufer nahe der Insel Eiswerder entdeckt. Es gibt einen Zeitplan.

- Wohnungen für Polizei und Feuerwehr: die zwei Bauprojekte in Spandau, die Mietpreise, die Zeitpläne

- Universität in der Altstadt Spandau: Wie steht es um die große Idee - und wovon wurde vor zwei Jahren noch geträumt?

- Flüchtlingscontainer werden zu Klassenzimmern in Berlin-Spandau: die Kosten, die Dauer, der Standort an der Scharfen Lanke

- DED in Kladow: Erinnerungstafel geplant (an der Dauerbaustelle am Kladower Damm, für die es einen Fertigstellungstermin gibt)

- Siemensstadt: Bahntunnel quer über den Siemens-Campus?

- 80 Jahre Woolworth in Spandau: Wo stand die erste Filiale?

- TSV Spandau 1860: Applaus nach 60 Jahren

- TSV Staaken 1906: Ständchen nach 102 Jahren

- Döberitzer Heide: Fotos von Panzern, vom sowjetischen Friedhof und anderen vergessenen Orten hinter dem Berliner Stadtrand

