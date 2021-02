Kreischalarm in der Pichelsdorfer Straße. Liegt aber nicht an Justin Bieber, sondern an den Landschaftsgärtnern mit der Kettensäge. Die rasieren seit dieser die Bäume an der einst so stolzen Einkaufsmeile in Berlin-Wilhelmstadt, bevor der Frühling naht und Vögel im flauschigen Grün nisten. Das melden jetzt Leser des Spandau-Newsletter für Berlin-Spandau und schicken erste Fotos aus luftiger (Anwohner-)Höhe.

Insgesamt 70 Bäume fallen in der Einkaufsmeile, die für viel Geld aufgewertet werden soll: neue Bäume, neues Pflaster, weniger Parkplätze, mehr Platz für Fußgänger an den Kreuzungen. 1964 eröffnete hier Unternehmer Robert Lindner sein erstes Geschäft – „Butter Lindner“ wurde später als Berliner Marke schwer bekannt. Lange her. Die Pläne hatte der Spandau-Newsletter kurz vor Silvester vorgestellt. Das Ziel: Mehr Flair, mehr Flaneure.

Ab April 2021 buddeln erst einmal die Wasserbetriebe und tauschen ihre Leitungen, Gruben, Gullys auf 1,7 Kilometer Länge aus. Bauende: September 2023.

„Insbesondere zwischen Wilhelmstraße und Adamstraße werden kranke Bäume gefällt und ersetzt, vielerorts sind aber auch Neupflanzungen vorgesehen, die den vorhandenen Baumbestand ergänzen“, teilte Stadtrat Frank Bewig, CDU, mit.

120 neue Bäume werden nach und nach bis 2023 gepflanzt („eine schmalkronige Baumart“). Der erste Bauabschnitt im Norden soll im Herbst 2021 fertig sein. Kosten: 3 Mio Euro. – Quelle: Rathaus

Unter der Pichelsdorfer Straße einmal die U-Bahn fahren. Aktuell ist die Verlängerung der U-Bahnlinie U7 Thema in der politischen Debatte, weil die Studien ausgewertet sind. Spandau schneidet darin in vielen Kategorien überraschend gut ab. Der neue mögliche U-Bahnhof könnte in vielen Jahren einmal südlich der Adamstraße entstehen, an der Straßenkreuzung zur Pichelsdorfer Straße. Hier alle Spandau-Details zum 580-Mio-Projekt im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

2021 entstehen noch mehr Straßenbaustellen. Und eine erste Übersicht für Spandau - neben dem Baustart an der Pichelsdorfer - gibt Stadtrat Frank Bewig im Spandau-Newsletter: hier ist der Link.

