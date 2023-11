Streit um Street-Art in Berlin Zwangsweise Fassaden-Übermalung am Hostel „Happy Go Lucky“ naht

Am Montag steht der eigens angereiste irische Künstler Dom Browne (auf unserem Foto links) mit dem Unternehmer Alexander Skora vor dessen Charlottenburger Hostel „Happy Go Lucky“ am Stuttgarter Platz: Beide lächeln, obwohl ihnen danach eigentlich kaum zumute ist. Vieles deutet darauf hin, dass noch am selben Tag ein vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf beauftragter Malerbetrieb anrücken dürfte, um mit dem Bau eines Gerüsts die Entfernung von Brownes bunter Street-Art an der Fassade vorzubereiten.

Nach dem jahrelangen Konflikt kommt es zum Showdown. Das Ordnungsamt und die Polizei zeigen Präsenz. Ein Auto wird abgeschleppt. Es parkte im Halteverbot, auf das ein Schilderwald hinweist. Auch der Leiter der Rechtsabteilung im Stadtentwicklungsamt ist da. Er darf Medienvertretern nichts sagen, wurde aber trotzdem von der Amtsleitung um Bezirks-Baustadtrat Christoph Brzezinski (CDU) vorbeigeschickt.

Die Zahl der anwesenden Street-Art-Sympathisanten ist am Morgen zunächst geringer als erwartet. Nur etwa ein Dutzend Leute sind gekommen, um gegen die per Zwangsvollstreckung angeordnete einfarbige Übermalung zu protestieren.

Der Hostel-Eigentümer hat beim Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen das Bezirksamt beantragt. Die Entscheidung darüber steht noch aus. Skoras wichtigstes Argument: Ein früheres Gerichtsurteil, wonach die Sicht auf ein nahes denkmalgeschütztes Haus durch die „schreiend bunte“ Fassade beeinträchtigt wird, sei unsinnig. Jenes Eckhaus stehe überwiegend nicht am Stuttgarter Platz, sondern zu zwei Dritteln in der Windscheidstraße. Also habe die Hostelfassade „überhaupt keinen Einfluss auf die Wirkung“ dieses Gebäudes.

Dom Brownes Wandkunst sei ein „bei Berlin-Touristen extrem beliebtes Fotomotiv und Anziehungspunkt“, betont Skoras Anwalt in dem Verfügungsantrag. Eine Beseitigung verletzte Brownes Urheberrecht sowie die Nutzungsrechte an dem Werk, die ein US-Unternehmer erworben hat.

Die Gründe für die Zwangsbeseitigung haben sich gewandelt

Ursprünglich war das Bezirksamt gegen eine orangefarbene Bemalung des Hostels mit ein paar ersten Smileys und einem Namensschriftzug vorgegangen. Es handele sich um „unzulässige Werbung“. Skora reagierte mit dem Auftrag an Dom Browne, die Fassade zu verzieren, und spricht seitdem von einem geschützten Kunstwerk.

Eine überraschende inhaltliche Wende nahm der Streit mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts. Statt über den Vorwurf illegaler Werbung zu entscheiden, kritisierte es eine „Verunstaltung des Ortsbildes“. Skoras Berufungsantrag dagegen verwarf das Oberverwaltungsgericht.

Im Urteil hatte ein Richter seine Auffassung eines ordentlichen Stadtbildes verallgemeinert. Es lägen „Unlustgefühle hervorrufende krasse Gegensätzlichkeiten und Widersprüche im Erscheinungsbild des bebauten Gebietes“ vor . Diese würden „bei einem nicht unbeträchtlichen, in durchschnittlichem Maße für gestalterische Eindrücke aufgeschlossenen Teil der Betrachter anhaltenden Protest auslösen“.

Derartige Beschwerden liegen dem Amt nicht vor. Die Charlottenburg-Wilmersdorfer Bürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) betont stattdessen, Skora habe sich mit seinen Klagen selbst geschadet. Man habe ihm jahrelang „sehr viele goldene Brücken gebaut“, doch er habe verschiedene Kompromissvorschläge „allesamt abgelehnt“.