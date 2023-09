Tief verwurzelt im Berliner Kiez Für jedes Neugeborene soll ein neuer Baum gepflanzt werden

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 280.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Berliner Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer montags mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos und ganz unkompliziert bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

Der Bezirk plant, seine Bürger:innen tief im Kiez zu verwurzeln. Für jedes neugeborene Kind soll ein Baum auf städtischem Gebiet gepflanzt werden, so die Pläne, die noch nicht beschlossen wurden. Jeder Baum soll eine individuelle Identifikationsnummer erhalten, die der Kindesfamilie mitsamt dem Standort postalisch mitgeteilt werden soll. Und ganz modern wird über ein Online-Angebot nachgedacht. Die Familien haben keine Verpflichtung, die Bäume zu pflegen oder ähnliches..

Mehr als eine Farbe: Berliner Blau soll für E-Auto-Batterien verwendet werden

Grabstätte der Humboldts soll Tourist:innen nach Lichtenberg locken

Privatstraße soll zur öffentlichen Fahrradstraße werden

CDU will Zero-Waste-Pilotprojekt

Städtepartnerschaft mit Jurbakas in Litauen

Pole Dance auf dem Dach: so war das Festival „ZusammenZimmern“

Bürger:innenmeister Schaefer zögert: Lastenradrennen gegen Grünen-Stadträtin fraglich

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Julia Schmitz mit folgenden Neuigkeiten:

Dauerparkplätze statt Leerstand: Ab sofort können Anwohnende aus dem KungerKiez ihr Auto im Park Center Treptow abstellen

50 Jahre Militärputsch in Chile: Damián Correa Koufen hat einen Film über das Köpenicker Allende-Viertel gedreht

Dauerbaustelle in Grünau: Regattastraße bleibt weiterhin gesperrt

Mehrzweckgebäude im Bau: Friedrichshagener Grundschule feiert Richtfest

DRK-Klinik Köpenick reicht Klage ein: Muss die Psychiatrie im Krankenhaus Hedwigshöhe schließen?

Beim Helfen helfen: Der Verein Sternenfischer wird 15 Jahre alt

Essen für Bedürftige: Die Berliner Tafel wird 30

Stadtteilbibliothek Adlershof schließt wegen Umbau

„Wünsch dir was”: Zehn Tage Figurentheaterfestival im Theater Grashüpfer

Aufwertung der Grünflächen: Offener Workshop zum Grünen Anger in Plänterwald

