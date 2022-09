Traditionskulturort in Berlins City West Kein Buchhändler, kein Keller - was dann?

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Patricia Wolf unter anderem über folgende Themen:

In der Carmerstraße 1, unweit des Steinplatzes, residiert seit vielen Jahren in einem eleganten Gründerzeithaus der Buchhändlerkeller, der weder ein Keller ist noch ein Buchhändler. Die Betreiber verstehen ihn als Ort, an dem ‘Literatur mit Vergnügen ernst genommen wird’ - es finden regelmäßig literarische Lesungen und Diskussionen, mitunter auch Ausstellungen statt. Für die Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ hat unsere Autorin mit Axel Haase, dem Vorsitzenden des Vorstandes, über die Anfänge und die Zukunft des Kellers gesprochen. Das Interview lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Die Freiwilligenagentur: Ehrenamtliche helfen Ehrenamtlichen

Feine Düfte, selbst kreiert: Inhaber der Charlottenburger Parfümerie „Harry Lehmann“ gestorben

Zukunft des Adenauerplatzes: Nun sind die Anwohner:innen gefragt

Gedenken an Naziopfer Günter Schwannecke

Übernutzte Parks und Grünflächen: Schließen oder nicht?

„Gemeinsame Sache“: Die Freiwilligentage kommen auch nach Charlottenburg-Wilmersdorf

Sommerfest für Mädchen

Straßenfest mit Kunsthandwerksmarkt

Leben ohne Plastik: Kostenfreier Workshop

