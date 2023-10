Trauer und Erinnerung an gute Zeiten Der Wirt des Berliner Traditionslokals „Zwiebelfisch“ ist gestorben

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 285.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Bei der Erinnerung an gute Zeiten kann Claudia Volmerhaus auch wieder lächeln, nachdem sie in den vergangenen Tagen um ihren verstorbenen Vater und Vorgänger als Wirt des „Zwiebelfischs“ geweint hatte. Hartmut Volmerhaus , der das Lokal seit den 1980-er Jahren geführt hatte, starb in der Nacht zum vergangenen Sonnabend im Alter von 78 Jahren. Bekannt wurde der „Zwiebelfisch“ am Savignyplatz als Künstlertreff und wegen der vielen Bilder aus dem Berliner Kulturleben an den Wänden, durch den „Osterweihnachtsbaum“ vor der Tür – und durch politische Streitgespräche unter Gästen, an denen sich der Chef gern beteiligte. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Chancen für Bürgerentscheid über die Parkraumbewirtschaftung steigen

Ku’damm-Großprojekt „Fürst“ scheint gerettet

Schulwege an der Bundesallee sollen sicherer werden

Bahnhof Zoo bleibt eine Dauerbaustelle

Auf den Spuren des Widerstands gegen die Nazis: Jubiläumsführung über den „Pfad der Erinnerung“

Gedenktafel für den aus homophoben Gründen getöteten Sänger Jim Reeves

Jugendfußballturnier bei „Oranje“ in Westend

Neues Restaurant serviert vegane asiatische Speisen

