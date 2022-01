Alles begann in Berlin-Reinickendorf, gefolgt von Mitte und Neukölln und Spandau ist inzwischen ein schöner und wichtiger Brauch in den Berliner Bezirken: Trauerfeiern für einsam verstorbene, ordnungsbehördlich bestattete Menschen. Und in Reinickendorf und in der Altstadt-Spandau stehen jetzt die beiden Termine fest.

Am 23. Januar 2022, 17 Uhr, findet in der Altstadt-Kirche St. Nikolai zum dritten Mal diese Gedenkfeier statt. Heißt: Das sind Menschen, die kein Geld und keine Angehörigen haben und um deren Bestattung sich das Rathaus um Gesundheitsstadtrat Oliver Gellert, Grüne, kümmert. Das waren allein in Berlin-Spandau zuletzt etwa 180 Menschen pro Jahr. War früher immer ein kühler Verwaltungsakt, heute gibt’s letzte Worte, Kerzen, Blumen, Musik, Literatur.

Das Projekt ist noch ziemlich neu: Nach einer Tagesspiegel-Initiative hatte Ex-Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, die Idee 2019 auch in Spandau aufgegriffen. Nach viel Unterstützung aller Parteien im Rathaus („Ein würdevoller, menschlicher Abschied aus dieser Welt ist keine Frage des Geldbeutels.“) hat sich die Gedenkfeier nun auch in Spandau durchgesetzt und konnte 2020 zum ersten Mal durchgeführt werden. 2022 kommen auch die neue Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, und Spandaus neuer Kirchenchef Florian Kunz in die Kirche St. Nikolai. Dort werden die Namen der Toten verlesen.

Wenn Sie mögen: Die Gedenkfeier ist öffentlich. „Die Teilnahme von Angehörigen, Freunden und weiteren anteilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern wird ausdrücklich begrüßt“, heißt es in der Einladung.

[260.000 Abos und immer konkret: Hier gibt es die Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel mit Kiez-Nachrichten, vielen Terminen und persönlichen Tipps - jetzt und hier kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Bereits am kommenden Sonntag, 16. Januar, findet die diesjährige Reinickendorfer Gedenkfeier in der Apostel-Paulus-Kirche (Wachsmuthstraße 25) in Berlin-Hermsdorf statt. Los geht es um 17 Uhr, und mit dabei sind wie auch in den vergangenen Jahren Pfarrer Andreas Hertel und Patrick Larscheid, Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes Reinickendorf.

Wie der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf berichtet, sind es laut dem Amtsarzt 227 Personen – 153 Männer und 74 Frauen – die im vergangenen Jahr bestattet wurden und für die die Trauerfeier stattfindet. „Eine ordnungsbehördliche Bestattung wird dann durchgeführt, wenn es niemand anderen gibt, der sich um die Beisetzung kümmert“, so Larscheid. „Wenn ein alleine lebender Mensch sich zu Lebzeiten darum gekümmert hat, weil er z. B. einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat, dann ist das nicht Aufgabe der Behörden. Wenn aber jemand alleine ist und sich sonst keiner kümmern würde, dann springen wir ein und bestatten ordnungsbehördlich.“ Eine etwas kompliziertere Frage sei dann die der Bezahlung, sagt Larscheid.

[Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es jetzt kostenlos hier - leute.tagesspiegel.de]

Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe des Spandau-Newsletters finden.

- Die Krise in Kasachstan bewegt tausende Menschen in Spandau, wie etwa die Fraktionschefin der Grünen: Dara Kossok-Spieß von den Grünen gehört der Community der Russlanddeutschen im Falkenhagener Feld und Heerstraße Nord an und spricht im Newsletter über ihre Wurzeln und Sorgen. Auch der Pfarrer in Staaken stammt aus Kasachstan.

- Die Chefin des VfV Spandau im Newsletter-Interview: Der Traditionsklub aus Hakenfelde mit über 1000 Leuten lädt am Sonntag zum 50. Winterwaldlauf - und feiert in diesem Jahr 100-Jähriges

- Corona-Zahlen: Spandau jetzt auf Platz 14 - bundesweit. Spandaus Parteien wollten sich gemeinsam gegen Corona engagieren. Im Newsletter lesen Sie die Corona-Resolution der CDU, die eine Partei verhindert hat und lieber Monologe hielt.

- 1. BVV des Jahres: Tritt der AfD-Stadtrat etwa zum 6. Mal an? Lieber ärgert er sich über Weihnachtsbäume

-

- Ärger um Kiezblocks: Will die CDU etwa Durchgangsverkehr in Wohnkiezen? Jetzt kontert der Stadtrat im Newsletter

- Antisemtische Straßennamen: Das große Dossier betrifft über 30 Namen von Kladow bis Hakenfelde. Darunter sind Top-Adressen von Sportklubs, Schulen, Friedhöfen und Einkaufszentren, wie der Newsletter-Kiezblick zeigt

- Polizei fahndet gleich drei Mal nach Kriminellen

- 30 Jahre Barfly: Das Programm steht

- Jonny K Aktivpark: Millionen-Umbau beginnt in Staaken

- Ordnungsbehördliche Bestattung in Spandau: Arm, einsam, bestattet vom Amt - jetzt steht der Termin fest

- Haveldüne - Der beste Spandauer Ort im Newsletter-Foto als Ausflugstipp im Winter

- U7 zum Magistratsweg: Verkehrssenatorin macht Hoffnung für Verlängerung der U-Bahnlinie U7 - hier sind die Pläne

- Kladownale, Postbrunnen, Florida Eis, Scharfe Lanke: viele Kiez-News

- Ein Staakener im letzten "Polizeiruf 110" mit Charly Hübner - nämlich Bela B. von den Ärzten: 10 Dinge, die Sie über Bela und Spandau wissen müssen - die Newsletter-Tops

- Neuer Zeitplan im Newsletter zur Zuversichtskirche, die in Staaken abgerissen wird

Mehr zum Thema Sorgen in der Community Kasachstan aus Berliner Sicht

Einmal pro Woche bringen wir Bezirk für Bezirk die Newsletter raus und bündeln darin die Bezirksnachrichten, unsere Tipps, viele Termine. Und wir stellen Menschen vor, die etwas bewegen wollen im Bezirk. Probieren Sie uns aus! Wir freuen uns auf Sie.