Trikots von Spandau nach West-Afrika Wieso diese Fußballer blau-gelbe Trikots aus Berlin tragen

In Senegal spielen Fußballer in Trikots des Spandauer SV, in Kenia landeten jetzt die Trikots des SC Staaken. Und auch die Sportfreunde Kladow haben blau-gelbe Trikots nach Afrika geschickt: Das zeigt dieses klasse Youtube-Video, auf das mich dankenswerterweise ein Leser hinwies und das prompt Thema war im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Das Video zeigt einen holprigen Sandplatz in Gambia mit vielen Zuschauern – und mittendrin ein Team mit blau-gelben Trikots und dem Schriftzug „SF Kladow“ auf dem Rücken. Wie kam es denn dazu? Der Spandau-Newsletter hat gleich mal in der Vereinszentrale der Sportfreunde Kladow (2500 Mitglieder) nachgefragt.

5100 Kilometer sind es vom Gößweinsteiner Gang nach Gambia. „Eines unserer Vereinsmitglieder (2. Herren im Fußball) hat den Kontakt in seine Heimat und die Verbindung mit dem Verein genutzt und vor Ort in Gambia eine Fußballmannschaft ins Leben gerufen“, erzählt mir Ronas Karadag, der im Kladower Vorstand mithilft und auch sonst sehr engagiert in Kladow ist.

„Trikotsatz und Bälle hat der Verein gespendet und um die weitere Organisation hat sich der Spieler selbst gekümmert“, erzählt Karadag. So kam es zum Team SF Kladow in Gambia.

Mehr Spandau-Sport: Tour de France 1987 in Kladow

Hier noch eine Sportnachricht der Woche hinterher: Eher zufällig bin ich im Tagesspiegel-Archiv auf einen ulkigen Text zur „Tour de France“ gestolpert, die 1987 nach Berlin kam – und sogar durch Kladow führte. Die Rennradfahrer bretterten damals über den Ritterfelddamm und sausten am Dorfplatz vorbei. Dort warteten Rentner mit Stullen und Thermoskanne und feierten den Postboten auf dem Fahrrad. Funfact: Damals gab’s sogar einen Alt-Kladower Kontaktbereichsbeamten. Hier die ganze Geschichte im Tagesspiegel.

