Aus LICHTENBERG schreibt Masha Slawinski über diese Themen:

Die Trinkwasserleitung der Neubausiedlung “Lichtenhain” ist mit Legionellen kontaminiert. Bekannt ist das seit September 2020. Der Wert der Gesamtkeimzahl ist 38 mal so hoch, wie es die Trinkwasserverordnung erlaubt. Im Januar 2021 lag die Konzentration der Gesamtkeimzahl an einigen Stellen bei 3.800 KBE pro 100 ml. Das belegt das Messprotokoll, das dem Tagesspiegel vorliegt. Die Trinkwasserverordnung erlaubt maximal eine Gesamtkeimzahl von 100 KBE auf 100 ml. Ab einem Wert von über 1.000 spricht man von einer hohen Kontamination. Anwohner beschweren sich, dass die Hausverwaltung verzögert handele. Mehr dazu lesen Sie im Newsletter.

Weitere Nachrichten:

Lichtenberger Register berichtet: 2020 gab es 62 Hakenkreuzschmierereien in Lichtenberg

16 Projekte für mehr kulturelle Vielfalt

Seite des Unabhängigen Jugendzentrums Karlshorst entsperrt

Sinkender Kahn auf der zugefrorenen Rummelsburger Bucht

Falsch geparktes Auto wird mit Eiern beworfen

70.000 unverzollte Zigaretten beschlagnahmt

Damals ist noch gar nicht so lange her: Karlshorster Zeitzeug*innen berichten

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy:

Der Februar, TreKös neuer Schicksalsmonat

Portrait der neuen Stadtnatur-Ranger

Union Berlin jetzt größter Verein der Stadt – vor Hertha BSC und Alpenverein

Pohlestraßen-Unglück: Einsturzgefahr gebannt, Bewohner kehren zurück

Neues "Haus Strohhalm" ist fertig

Fußgängertunnel Schöneweide könnte doch noch Radparkhaus werden

Ex-Clubbetreiber wollen den Zenner aufmöbeln

