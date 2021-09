Überraschende Wende: Die Entscheidung über den Jahn-Sportpark fällt nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

„Wir kommen vor den Wahlen nicht mehr dazu“, erklärte eine Sprecherin. Es gehe darum, eine Lösung zu finden, die den Berliner Ansprüchen Rechnung trage – und das brauche Zeit. „Vor Oktober oder November ist hier nicht mit einer Entscheidung zu rechnen.“

Noch vor kurzem hatte die Senatsverwaltung angekündigt, dass die Entscheidung zur Zukunft des Sportparks in Prenzlauer Berg „vor der Wahl und somit noch in dieser Legislatur getroffen“ werde. Doch insbesondere die Klärung der zentralen Frage, ob nämlich das Große Stadion abgerissen oder umgebaut wird, nimmt noch Zeit in Anspruch.

Insgesamt drei Szenarien dafür haben Planungsbüros entwickelt, diese wurden Berlinerinnen und Berlinern im Beteiligungsverfahren soeben präsentiert. Nun müssten die Anmerkungen ausgewertet werden und in den weiteren Planungsprozess einfließen, erklärt die Verwaltungssprecherin: „Es ist uns wichtig, dass wir die Bürgerbeteiligung richtig abschließen und etwas Vernünftiges vorlegen können.“

Außerdem müssten die drei Varianten planerisch noch einmal vertieft betrachtet werden. „Alle drei Szenarien haben Vor- und Nachteile, es braucht eine Abwägung“, so die Sprecherin. Der Jahn-Sportpark sei ein zentrales Berliner Thema, „und es ist besser, bei so einer wichtigen Entscheidung in Ruhe aus allen Blickwinkeln darauf zu sehen“.

So müssten etwa Kostenberechnungen für Neu- beziehungsweise Umbau erfolgen und offene Fragen geklärt werden. Darunter jene, ob ein Umbau des bestehenden Stadions bei laufendem Betrieb erfolgen könnte.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse soll der behördliche Lenkungskreis am 29. September eine politische Entscheidungsgrundlage erarbeiten – nach der Wahl. Diese werde dann dem neuen Abgeordnetenhaus vorgelegt, so die Sprecherin. Im Lenkungskreis ist neben der planenden Stadtentwicklungsverwaltung auch die Senatssportverwaltung als Eigentümerin des Areals vertreten.

Zuletzt wurde die Betriebserlaubnis für das Stadion noch einmal verlängert. Aktuell trägt dort der Fußball-Drittligist Viktoria 89 Berlin seine Heimspiele aus.

