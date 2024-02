Um 7 Uhr kamen die Fällmaschinen Eschenallee in Prenzlauer Berg trotz Protest gerodet

Der jahrelange Kampf um die Eschenallee in Prenzlauer Berg ist vorbei. Um 7 Uhr am Dienstagmorgen rückten die Fällmaschinen des Bezirksamts Pankow an - eine Reihe der Allee am Volkspark Friedrichshain wurde in nur drei Stunden zu Kleinholz verarbeitet. Anwohner protestierten mit einer „Mahnwache“ gegen die ihrer Meinung nach unnötige Rodung der 24 gesunden Bäume - vergeblich.